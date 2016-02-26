جزئیات معاملات فرابورس در هفته اول اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار فرابورس آخرین ماه امسال را در حالی آغاز کرد که داد و ستدها روند رو به رشدی داشت. در پایان این هفته حجم معاملات در مقایسه با هفته قبل از آن ۵۵ درصد افزایش یافت و ۲ هزار و ۶۰۶ میلیون ورقه بهادار در ۱۵۹ هزار نوبت داد و ستد شد. در عین حال ارزش معاملات با ۴ درصد افت، معادل ۱۴ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال شد.

البته مقایسه‌ای بین آمار این هفته با هفته مشابه سال قبل هم حاکی از رشد ۵۳ درصدی حجم و ۱۹ درصدی ارزش معاملات فرابورسی است.

بازار اول در هفته‌ای که گذشت، شاهد معامله ۶۹۹ میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال بود و به این ترتیب حجم معاملات ۲۱۹ درصد و ارزش آن ۲۷۲ درصد افزایش پیدا کرد.

در بازار دوم هم یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال خرید و فروش شد که این وضعیت نشانگر افزایش ۲۷ درصدی حجم و ۱۶ درصدی ارزش معاملات است.

طبق این گزارش، حجم معاملات در بازار پایه با ۳۶ درصد رشد به ۶۰۳ میلیون ورقه بهادار رسید و ارزش آن معادل ۶۲۶ میلیارد ریال شد.

علاوه بر این، ۵۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران داد و ستد شد. ارزش این بازار در روز چهارشنبه به حدود ۱۵۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال رسید.

شاخص کل فرابورس در ۵ روز معاملاتی این هفته روند صعودی داشت و در پایان ساعت معاملاتی روز چهارشنبه با افزایش ۱۱ واحدی نسبت به چهارشنبه قبل، عدد ۸۳۱ را نشان داد، همین طور ارزش بازار فرابورس با ۱۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال افزایش به رقم ۹۸۳ هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال رسید.

معامله‌گران بالاترین حجم معاملات را در هفته اول اسفند با داد و ستد ۶۸۶ میلیون اوراق بهادار در روز شنبه انجام دادند و بیشترین ارزش معاملات در روز دو‌شنبه به میزان ۴ هزار و ۸۹ میلیارد ریال رقم خورد.

این گزارش حاکی است، در گروه محصولات شیمیایی، بلوک ۱.۶ درصدی گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان روز ۵ اسفندماه در بازار دوم واگذار شد و ارزش این معامله ۳۹۴ میلیارد ریال به ثبت رسید؛ ضمن آنکه معامله بلوک ۸.۸ درصدی کارخانجات مخابراتی ایران که در روز ۲۰ بهمن انجام شده بود در سومین روز اسفند قطعی شد.

معاملات اسناد خزانه اسلامی در هفته‌ای که گذشت با حضور فعال خریداران و فروشندگان ادامه یافت و ۳ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال خرید و فروش در تمامی نمادهای این اسناد انجام شد و بیشترین حجم معاملات در این بازار مربوط به روز سه‌شنبه بود.

گروه فلزات اساسی در مدت یاد شده با ۲۴ درصد سهم همانند هفته قبل در صدر جدول صنایع پیشرو در معاملات هفتگی فرابورس قرار گرفت. محصولات شیمیایی هم ۱۹ درصد ارزش معاملات را از آن خود کرد و فرآورده‌های نفتی با معاملاتی به ارزش ۵۳۶ میلیارد ریال و سهم ۱۳ درصدی در رده سوم جای گرفت.