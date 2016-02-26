وحدت مردم با حضور در انتخابات به جهانیان ثابت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر جمعه در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وحدت مردم با حضور در انتخابات به جهانیان و دشمنان نظام اسلامی ایران ثابت می شود، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی دشمن بارها به دنبال این بوده است مردم از انقلاب و آرمان های آن دور کند.

وی اذعان داشت: ۳۷ سال دشمن به دنبال این بوده است که وحدت مردم را بگیرد و تلاش کند با ایجاد فتنه های مختلف به اهداف شوم خود برسد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: از ابتدای انقلاب اسلانی تاکنون انتخابات های مختلفی در سطح کشور برگزار شد که مردم همیشه در این انتخابات ها حضور پر رنگ داشته اند و حضور حماسی مردم در این انتخابات ها بیانگر وحدت مردم و پایبندی مردم به آرمان های انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: حضور پر شور مردم دراین انتخابات نیز مشاهده می شوند و حضور پر شور و حماسی مردم قابل تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: مردم امروز بار دیگر دشمنان این کشور را در رسیدن به اهداف خود ناکام می گذارند.