عبدالنبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان گناوه همواره حضوری گسترده و پرشور در انتخابات داشته‌اند و میانگین بالایی نسبت به دیگر نقاط کشور دارند.

وی ادامه داد: امروز نیز مردم گناوه همپای مردم دیگر نقاط ایران اسلامی از نخستین ساعات رای‌گیری حضوری پرشور در انتخابات داشته‌اند و لحظه به لحظه شاهد افزایش حضور هستیم.

فرماندار شهرستان گناوه اضافه کرد: خوشبختانه در مراحل مختلف انتخابات و زمان تبلیغات کاندیداهای شاهد تعامل بسیار خوبی بودیم و همه مراحل با آرامش بسیار خوبی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه شور و نشاط بسیار خوبی را در نقاط مختلف شهرستان گناوه شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: کاندیداها و طرفداران آنها تعامل بسیار خوبی با ستاد انتخابات داشته‌اند و امیدواریم این فضای همدلی باعث شود تا انتخابات با بهترین کیفیت برگزار شود.

یوسفی با تقدیر و تشکر از مشارکت و حضور مردم در انتخابات، بیان کرد: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات بار دیگر زمینه اقتدار و عزت‌مندی نظام اسلامی را باعث می‌شوند.

وی گفت: ۷۱ شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شهرستان گناوه پیش بینی شده است که ۴۸ شعبه ثابت و هشت شعبه سیار است و همچنین ۴۹ شعبه شهری و ۲۲ شعبه روستایی است.

فرماندار گناوه با اشاره به مشارکت یک هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در شهرستان گناوه، ادامه داد: حدود ۶۱ هزار نفر از مردم شهرستان گناوه واجد شرایط رای دادن هستند.