۵۰۰۰ نیروی اجرایی در برپایی انتخابات تربیت حیدریه مشارکت دارند

حسن فتحی نیا صبح جمعه در محل شعبه اخذ رای مسجد جامع شهرستان تربت حیدریه به خبرنگار مهر گفت: وحدت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و حتی در زمره عوامل اجرایی یکی از ویژگی های ممتاز در انتخابات کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین انتخابات در این دوره در حال شکل گیری است ادامه داد: تدبیر بسیار عالمانه وزارت کشور و هیئت دولت موجب برپایی انتخاباتی پر شور، قانونمند و سالم شده است.

وی افزود: برای حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و محولات یک کرسی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

فتحی نیا بیان کرد: امسال آمار ثبت نام کنندگان و داوطلبان در نوع خود کم نظیر و رکورد دار بود و تعداد داوطلبان نسبت به دوره گذشته از رشد دو برابری برخوردار بود.

وی ادامه داد: تعداد ۴۹ نفر در این دوره برای این حوزه انتخابیه ثبت نام کردند که در حال حاضر از این تعداد ۲۵ نفر در صحنه رقابت حضور دارند.

وی بیان کرد: در این حوزه تعداد ۲۷۵ شعبه اخذ رای تدارک دیده شده است که از این تعداد ۱۶۸ شعبه در شهرستان تربت حیدریه تعداد ۶۰ شعبه در زاوه و ۴۵ شعبه در محولات مستقر و ایجاد شده است.