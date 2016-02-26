۳۴۶۰ بازرس بر انتخابات در مازندران نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات حوزه نوشهر با اشاره به بازرسی از حوزه‌های انتخابیه گفت: توزیع صندوق‌های رأی به صورت منظم در حوزه‌های اصلی و فرعی انجام شده است.

وی افزود: ساعت ۸ صبح همه صندوق‌های استان در محل شعب اخذ رأی مستقرشده بود و عوامل نظارتی، اجرایی، بازرسی، نمایندگان فرمانداران فعال هستند و کار رأی گیری در همه شعبات آغازشد.

خیریان پور تصریح کرد: در سطح مازندران در فرایند بازرسی انتخابات، سه هزار و ۴۶۰ نفر در قالب هیئت بازرسی استان و شهرستان‌ها، بازرسین ویژه، سربازرسین و بازرسین مستقر در شعب اخذ رأی فعالیت دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات مازندارن از مردم درخوست کرد تا بگونه ای برنامه ریزی کنند تا در ساعات اولیه در پای صندوق های رأی حضور داشته باشند.

وی درباره تخلفات انتخاباتی اشاره کرد: تخلفات صورت گرفته در انتخابات بسیار محدود بوده و خوشبختانه تاکنون فرایند انتخابات بخوبی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار نفر در استان برای انتخابات سازماندهی شده‌اند گفت: با مدیریت خوب تاکنون شاهد نشاط انتخاباتی در استان بوده‌ایم و سعی شد تا از تعارض و تقابل جلوگیری شود تا رقابت سالم بین کاندیداها داشته باشیم.

خیریان پور ادامه داد: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تأثیر بسزایی در عرصه‌های داخلی و خارجی دارد و امیدواریم امروز نیز شاهد حضور آگاهانه و پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم.