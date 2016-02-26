نامزدهایی که رای نمی آورند، به منتخبان تبریک بگویند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز پیش از ظهر امروز در حاشیه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران با توصیه به مردم برای حضور پرشور در انتخابات اظهارداشت: معمولاً مردم در ساعات پایانی رای گیری در انتخابات حضور می یابند، اما توصیه همیشگی مسئولان این بوده است که مردم در ساعات اولیه در پای صندوق های رای حاضر شوند تا در ساعات آخر روز دچار بحران رای گیری نشوند.

وی افزود: من فکر می کنم که این انتخابات در نهایت مجلس متفاوت و معتدلی را ایجاد می کند و کمک به نظام، دولت و مردم خواهد بود.

ابطحی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وظیفه نامزدهایی که موفق به اخذ رای مردم نمی شوند، با توجه به تجربه تلخ فتنه ۸۸، گفت: هر کسی که رای آورد، همان ها نمایندگان مردم هستند و کسانی هم که رای نمی آورند، به بقیه تبریک بگویند.