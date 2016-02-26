تسلط ارتش سوریه بر دو روستای استراتژیک در حومه «حلب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پیشروی های ارتش سوریه در نقاط مختلف واقع در حومه استان حلب همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نظامیان ارتش سوریه بر دو روستای استراتژیک به نام های «منعایا» و «جوخه» سیطره یافتند.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش سوریه یورش تروریست های تکفیری به منطقه «الراشدین» حلب را ناکام گذاشتند.

توپخانه های ارتش سوریه نیز مواضع تکفیری ها در حومه «حماه» را زیر آتش گرفتند که به دنبال آن ۶ عنصر تکفیری گروه تروریستی موسوم به «جیش النصر» به هلاکت رسیدند.

این تحولات در حالی است که منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در حومه جنوبی استان حلب خبر می دهند.

طبق اعلام این منابع، در جریان این درگیری ها تاکنون ۱۵ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.