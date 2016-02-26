مشارکت ۶۰ درصدی مردم یزد در ۹ دوره انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میزان مشارکت مردم یزد در دوره های قبل و پیش بینی مشارکت مردم در این دوره اظهار داشت: در ۹ دوره قبل مجلس، مردم یزد به طور میانگین مشارکت ۶۰ درصدی داشته اند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات مجلس، میزان حضور از ثبت نام کاندیداها تا این لحظه بیشتر بوده است، پیش بینی می شود، مشارکت مردم در انتخابات بیش از دوره های قبل باشد.

سالاری خاطرنشان کرد: مشارکت در زمینه ثبت نام کاندیداها نسبت به دوره قبل با افزایش ۱۹۰ درصدی مواجه بود که به طور قطع این میزان افزایش مشارکت را در حضور مردم در پای صندوق های رای نیز شاهد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری در شعب اخذ رای را بی نظیر خواند و عنوان کرد: پیش بینی می شود این شور و نشاط تا ساعات پایانی رای گیری ادامه داشته باشد.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد از استقرار ۷۱۹ شعبه اخذ رای در مناطق مختلف استان یزد خبر داد و اظهار داشت: هفت شعبه برای اقلیت های مذهبی و ۷۷ شعبه نیز ویژه بانوان در نظر گرفته شده است.