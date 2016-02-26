به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان که با حضور در مسجد رجایی شهر کرج رای خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران به تاثیر انتخابات در کشور و همچنین منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه همیشه توطئه های بزرگی از سوی دشمنان بر علیه جهان اسلام در حال شکل گرفتن است اما انتخابات فرصتی دوباره ای برای تائید نظام است.

فاضلیان در ادامه با تاکید بر اینکه رای مردم رای به نظام جمهوری اسلامی و آرمان ها و اصول اسلامی است، گفت: تبلیغات سوئی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است با حضور مردم در صحنه رنگ می بازد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز مردم برغم مشکلات، کمبودها و تنگناها موجود، همیشه در صحنه حضوری پرشور دارند و نشان داده اند که به آرمان های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی وفادار هستند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار دینی است، گفت: حضور گسترده مردم ولایتمدار در انتخابات نقش مهمی در تثبیت پایه های نظام دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی را حمایت همه جانبه مردم از نظام دانست و گفت: پشتیبانی مردم شریف ایران از نظام جمهوری اسلامی ایران در هیچ جای دنیا دیده نمی شود.