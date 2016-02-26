  1. استانها
  2. البرز
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

رئیس کل دادگستری استان البرز :

حضور مردم در انتخابات نقش مهمی در تثبیت پایه‌های نظام دارد

حضور مردم در انتخابات نقش مهمی در تثبیت پایه‌های نظام دارد

کرج - رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: حضور مردم در انتخابات نقش مهمی در تثبیت پایه‌های نظام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان که با حضور در مسجد رجایی شهر کرج رای خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران به تاثیر انتخابات در کشور و همچنین منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه همیشه توطئه های بزرگی از سوی دشمنان بر علیه جهان اسلام در حال شکل گرفتن است اما انتخابات فرصتی دوباره ای برای تائید نظام است.

فاضلیان در ادامه با تاکید بر اینکه رای مردم رای به نظام جمهوری اسلامی و آرمان ها و اصول اسلامی است، گفت: تبلیغات سوئی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است با حضور مردم در صحنه رنگ می بازد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز مردم برغم مشکلات، کمبودها و تنگناها موجود، همیشه در صحنه حضوری پرشور دارند و نشان داده اند که به آرمان های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی وفادار هستند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار دینی است، گفت: حضور گسترده مردم ولایتمدار در انتخابات نقش مهمی در تثبیت پایه های نظام دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی را حمایت همه جانبه مردم از نظام دانست و گفت: پشتیبانی مردم شریف ایران از نظام جمهوری اسلامی ایران در هیچ جای دنیا دیده نمی شود.

کد مطلب 3566226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها