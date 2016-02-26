۳۰۰ خبرنگار و عکاس انتخابات ۷ اسفند گلستان را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یازرلو صبح جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که فعالان رسانه در فضای مجازی با هماهنگی فرمانداریهای سطح استان گلستان مبادرت به رسانهای کردن اخبار انتخابات میکنند، اظهار کرد: برای خبرنگاران خبرگزاریها در ستاد انتخابات گلستان جایگاه ویژهای در نظر گرفته شده است تا به صورت آنلاین اخبار ستاد را پوشش دهند و این تیم رسانهای تا لحظات پایانی اخذ رای در ستاد حضور دارند.
مسئول کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات ستاد انتخابات گلستان افزود: عکاسان استان گلستان برای مستندسازی حضور بانشاط مردم پای صندوقهای اخذ رأی دارای کارت تردد هستند.
یازرلو با اشاره به اینکه سایت انتخابات استانداری گلستان دارای ۱۳ هزار عضو است، گفت: در این سایت اخبار به صورت آنلاین و لحظهای در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
وی نقش رسانهها را در نشاط افزایی و امیدآفرینی مردم مهم خواند و اظهار کرد: رسانهها با دریافتهای بصری و خبری نقش ویژهای در ایجاد شور و نشاط مردم دارند و این تاثیرگذاری بر هیچکس پوشیده نیست.
مسئول کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات ستاد انتخابات گلستان با بیان اینکه ارائه آخرین اطلاعات پیرامون بحث انتخابات حس خوبی در مردم ایجاد میکند، گفت: رسانهها با آگاهسازی مردم در امر اطلاعرسانی و بصیرتافزایی نقش موثری ایفا می کنند.
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