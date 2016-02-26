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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

مسئول کمیته اطلاع‎رسانی ستاد انتخابات گلستان:

۳۰۰ خبرنگار و عکاس انتخابات ۷ اسفند گلستان را پوشش می دهند

۳۰۰ خبرنگار و عکاس انتخابات ۷ اسفند گلستان را پوشش می دهند

گرگان- مسئول کمیته اطلاع‎رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات گلستان ‎از فعالیت بیش از ۳۰۰ خبرنگار و عکاس در سطح استان برای پوشش دادن شور و نشاط انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یازرلو صبح جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که فعالان رسانه در فضای مجازی با هماهنگی فرمانداری‎های سطح استان گلستان مبادرت به رسانه‎ای کردن اخبار انتخابات می‎کنند، اظهار کرد: برای خبرنگاران خبرگزاری‎ها در ستاد انتخابات گلستان جایگاه ویژه‎ای در نظر گرفته شده است تا به صورت آنلاین اخبار ستاد را پوشش دهند و این تیم رسانه‎ای تا لحظات پایانی اخذ رای در ستاد حضور دارند.

مسئول کمیته اطلاع‎رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات گلستان افزود: عکاسان استان گلستان برای مستندسازی حضور بانشاط مردم پای صندوق‎های اخذ رأی دارای کارت تردد هستند.

یازرلو با اشاره به اینکه سایت انتخابات استانداری گلستان دارای ۱۳ هزار عضو است، گفت: در این سایت اخبار به صورت آنلاین و لحظه‎ای در اختیار مخاطبان قرار می‎گیرد.

وی نقش رسانه‎ها را در نشاط افزایی و امیدآفرینی مردم مهم خواند و اظهار کرد: رسانه‎ها با دریافت‎های بصری و خبری نقش ویژه‎ای در ایجاد شور و نشاط مردم دارند و این تاثیرگذاری بر هیچ‎کس پوشیده نیست.

مسئول کمیته اطلاع‎رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات گلستان با بیان اینکه ارائه آخرین اطلاعات پیرامون بحث انتخابات حس خوبی در مردم ایجاد می‎کند، گفت: رسانه‎ها با آگاه‎سازی مردم در امر اطلاع‎رسانی و بصیرت‎افزایی نقش موثری ایفا می کنند.

کد مطلب 3566227

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