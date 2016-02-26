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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

وقوع عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی/یک نظامی صهیونیست زخمی شد

وقوع عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی/یک نظامی صهیونیست زخمی شد

یک شهروند فلسطینی در عملیاتی شهادت طلبانه به وسیله سلاح سرد به تجمع نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، عملیات های شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی علیه صهیونیست ها در قدس اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان جدیدترین عملیات فلسطینیان، یک شهروند فلسطینی به وسیله سلاح سرد به تجمع صهیونیست ها در قدس اشغالی حمله کرد.

به دنبال این حمله یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد.

رسانه های عربی تاکنون هیچ خبری در خصوص سرنوشت عامل این عملیات منتشر نکرده اند.

گفتنی است، سلسله عملیات های شهادت طلبانه فلسطینیان علیه نظامیان صهیونیست پس از هتک حرمت های سریالی شهرک نشینان به مسجدالاقصی آغاز شد.

کد مطلب 3566231

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