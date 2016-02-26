آمارمشارکت کردستانی هاتاکنون بیشتر از میانگین دوره های گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر امروز بعد از واریز رای خود درشعبه 63 واقع در مدرسه شهید گورتانیانژاد سنندج گفت: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، است.

وی عنوان کرد: براساس گزارش های رسیده از شهرستان های استان هم، حضور مردم در پای صندوق های رای تا این لحظه بیشتر از میانگین دوره های گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری انتخابات به صورت مطلوب در استان انجام شده است، اظهارداشت: تاکنون خوشبختانه هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات در استان صورت نگرفته است.

رییس ستاد انتخابات استان کردستان ادامه داد: این حضور پرشور مردم نوید بخش تشکیل مجلسی قوی و حضور نمایندگانی با رای اکثریت مردم است.

آشناگر بیان کرد: پیام اصلی این حضور مردم کمک به اقتدار بیش از پیش نظام و انقلاب اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات در اکثر استان های به ویژه کردستان بازخورد بین المللی دارد.

وی اظهارداشت: تمامی مسئولان شعبه ها و مجریان انتخابات براساس اطلاعیه هایی که ازسوی وزارت کشور وستاد انتخابات استان منتشر می شود، عمل می کنند.