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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

فرماندار سبزوار:

انتخابات در تقویت حوزه دیپلماسی بسیار تاثیر گذار است

انتخابات در تقویت حوزه دیپلماسی بسیار تاثیر گذار است

سبزوار- فرماندار سبزوار اظهار کرد: انتخابات یک تکلیف شرعی و ملی است و لذا این حماسه می تواند در تقویت حوزه دیپلماسی نقش مهمی ایفا کند.

احمد برادران صبح جمعه در شعبه اخذ رای مسجد جامع شهرستان سبزوار در گفت و گو با مهر بیان کرد انتخابات مظهر مردم سالاری دینی است و مردم با حضور در این میدان اقتدار نظام را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

وی افزود: هر چه حضور مردم در پای صندوق های رأی گسترده باشد، دنیا اقتدار این نظام را بیشتر احساس و درک می کند و متوجه می شود که با این مردم با زبان تکریم باید صحبت کند.

وی ادامه داد: یکی از نماد ها و مصادیقی که می توان نشان داد مردم به دستاورد ها  و ارزش های انقلاب پایبند بوده و از آن  حراست می کنند صحنه انتخابات است.

برادران شاخصه مجلس خوب را مجلسی عنوان کرد که خروجی آن توسط مردم رقم بخورد و در راستای خدمت رسانی به مردم قدم برداشته و ولایت پذیر باشد.

وی همچنین از توجه به دستاورد های نظام، اعتقاد به خدمت رسانی و ولایت پذیری از جمله ویژگی های یک نماینده خوب و اصلح یاد کرد و افزود: باید در هنگام انتخاب به این ویژگی ها توجه داشت.

فرماندار سبزوار بیان کرد: حضور پر شور مردم امروز در پای صندوق های رای نشان از رکوردی دیگر دارد و این حضور به برگ های تاریخ زرین انقلاب ایران خواهد افزود.

 

 

کد مطلب 3566233

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