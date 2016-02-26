برگزاری انتخابات قانونی و سالم آبروی نظام و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیری پیش ازظهر جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رویداد سیاسی کشور محسوب شده که با مشارکت آگاهانه، گسترده و با شکوه مردم و همکاری دستگاه ها و عوامل اجرایی و نظارتی، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و در شان نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد مردم سالاری دینی در سال جاری محقق شده است.

فرماندار حاجی آباد با اشاره به سخن امام خامنه ای که فرمودند رای مردم حق الناس است بیان کرد: مهمترین وظیفه در انتخابات سالم، صیانت از آرا ست و قانون ملاک عمل در برگزاری انتخابات است و هدف همه ما در انتخابات باید حضور حداکثری مردم باشد.

وی افزود: و این قول را به مردم می دهیم حافظ آرای مردم در این انتخابات هستیم و ملاک عمل ما در این انتخابات فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری است و دولت بر برگزاری انتخابات سالم، شفاف و رقابتی با حضور حداکثری تاکید دارد.

جهانگیری تصریح کرد: مهمترین رسالت مجریان و دست اندرکاران، برگزاری انتخاباتی قانونی، آرام، امن، پرشور و با شکوه با حضور حداکثری مردم است، اعتماد مردم به عوامل و دست اندرکاران انتخابات یک سرمایه مهم سیاسی است و جلب مشارکت مردم در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی مستلزم فراهم نمودن زمینه های اعتماد اجتماعی است.

فرماندار حاجی آباد یادآور شد: یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید، اجرا و پایبندی به قانون است. دولت یازدهم همواره بر اجرای درست و صحیح قانون تاکید دارد بنابراین مجریان انتخابات نیز از تمامی ظرفیت و توان خود برای برگزاری سالم انتخابات بهره گیرند.

جهانگیری بیان داشت: بر اساس رویکرد دولت تدبیر و امید، این که چه شخصی انتخاب و به مجلس راه یابد مبارک است و رسالت ما در بستر سازی برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و قانونمند با مشارکت همه جریان های سیاسی و جناح ها درون نظام است. باید با حفظ بی طرفی کامل و امانت داری تلاش کنید تا این حماسه سیاسی بزرگ به نحو احسن انجام شود.

وی افزود: همه افرادی که در امر برگزاری انتخابات دخیل هستند باید اجرای صحیح قانون در تمام مراحل انتخابات را مدنظر داشته و لازم است که در راستای صیانت از آرای مردم و پیروی از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن رای مردم گام بردارند.

فرماندار حاجی آباد برگزاری انتخابات قانونی و سالم آبروی نظام و دولت است و مشارکت مردم در انتخابات نشانگر علاقمندی آنان به نظام و نوعی بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی ایران است.