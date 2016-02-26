شهروندان تربت حیدریه در برابر استکبار صف کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع شهرستان تربت حیدریه یکی از شعبات پر ازدحامی است که از ابتدای صبح امروز با صف طولانی رای دهندگان روبرو شده است و مسئولان این شهرستان آرای خود را در این مکان به صندوق انداختند.

شهردار تربت حیدریه در گفت و گو با در حاشیه این حضور به مهر گفت: مردم ایران هر کجا که انقلاب و نظام نیاز به حمایت داشته است با حضور ی پر شور وفاداری و حمایت خود را اعلام کردند.

رمضانعلی شورابی اظهار کرد: حضور پر شور مردم امروز حاوی پیامی اساسی برای استکبار بود و به آنها فهماند که این مردم هر زمان نیاز به دفاع و حمایت از ولایت و نظام باشد حتی از خون خود دریغ نخواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال تمهیدات مناسبی برای تبلیغات کاندیدها در شهرستان تربت حیدریه اندیشیده و تدارک دیده شد بود ادامه داد: خوشبختانه تمهیدات اندیشیده در سطح شهر موجب شد تا با همکاری بسیار مناسب کاندیدها و هواداران آنها آسیبی به مبلمان شهری وارد نشود.

وی بیان کرد: در همین رابطه تعداد ۴۰۰ جایگاه تبلیغاتی به متراژ سه هزار متر مربع برای تبلیغات ایجاد شد که خوشبختانه سهم بسزایی در انسجام بخشی به موضوع تبلیغات و پاکیزگی شهر داشت.