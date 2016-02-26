یک کشته در اثر برخورد «اسپورتج» با ۲۰۶ در بلوار دانش تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی اظهار داشت‌: در ساعت ۱:۱۱ بامداد امروز برخورد دو دستگاه خودرو در بلوار دانش، خیابان رحمانی به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و مأموران ایستگاه ۳۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی شاسی بلند کیا (اسپورتج) که همراه با راننده با یک خودروی ۲۰۶ که سه سرنشین داشت به شدت برخورد کرده بود.

ملکی افزود: پیش از رسیدن آتش‌نشانان سه نفر سرنشین خارج و راننده خودروی ۲۰۶ محبوس شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران افزود:‌ آتش‌نشانان بلافاصله این فرد را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص شد این جوان ۳۴ ساله جان خود را از دست داده است.

وی گفت: سه مصدوم دیگر این حادثه تحویل اورژانس شدند و خودروها به محل امنی منتقل شد.

به گفته ملکی در ساعت ۲:۰۳ بامداد عملیات این حادثه به اتمام رسید.