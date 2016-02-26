زنانی که حماسه ساز شدند/حضور باشکوه بانوان تهرانی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حالی از صبح جمعه کلید خورده که حضور زنان و بانوان در این حماسه بزرگ سیاسی قابل توجه است.

حضور زنان و بانوان در شعب اخذ رأی بسیار پرشور بوده، به طوری که در برخی شعب، صف های طولانی از زنان برای حضور در انتخابات تشکیل شده است.

در این میان دختران جوان نیز حضور باشکوهی را در انتخابات هفتم اسفندماه رقم زده اند، به طوری که بخش قابل توجه کسانی که صبح جمعه به شعب اخذ رأی مراجعه کردند را دختران جوان و رأی اولی تشکیل داد.

زنان و بانوان استان تهران نیز همگام با سایر زنان ایران اسلامی، حضور باشکوهی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقم زدند و شور و شعور انقلابی خود را به همگان نشان دادند.

مشارکتی که لذت شیرینی را به همراه دارد

فاطمه احمدی یکی از دختران جوانی که صبح امروز رأی خود را به صندوق انداخت، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه یک جوان می تواند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشد، بسیار خوب است.

وی افزود: بنده به عنوان یک دختران ایرانی از اینکه در انتخابات شرکت کرده و سهم کوچکی در اعتلای ایران اسلامی و تعیین سرنوشت نظام اسلامی داشتم، خوشحال هستم.

احمدی ادامه داد: از همه جوانان ایرانی بویژه دختران استان تهران می خواهم، تا فرصت باقی است در انتخابات شرکت کرده و سهم خود را در این حماسه سیاسی ایفا کنند.

حضور زنان در انتخابات خار چشم دشمنان است

مریم رجبی یکی دیگر از زنان استان تهران که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر رأی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، به عنوان خاری در چشم دشمن محسوب می شود.

وی افزود: زنان ایران اسلامی همواره در خط مقدم دفاع از ارزش های انقلاب و نظام قرار داشتند و این موضوع را در هشت سال دفاع مقدس، راهپیمایی ها و انتخابات ها نشان داده اند.

رجبی ادامه داد: زنان و بانوان ایران اسلامی در هفتم اسفندماه بار دیگر نشان دادند که پیرو منویات مقام معظم رهبری هستند و اجازه نمی دهند که دشمن به اهداف خود برسد.

دشمن حق تعیین تکلیف برای ملت ایران را ندارد

خدیجه حیدری یکی دیگر از زنان استان که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حاضر شده بود، گفت: دشمن می کوشد که همواره در امور کشور دخالت کند اما ملت ایران با حضور پای صندوق های رأی نشان می دهند که علاقه ای به این دخالت ها ندارند.

وی افزود: ملت ایران بهترین تصمیم گیرنده برای کشور و نظام خود هستند و دشمنان انقلاب اسلامی که اهداف خود را دنبال می کنند، نمی توانند به خواسته های خود برسند.

وی ادامه داد: قطعا حضور پرشور در انتخابات علاوه بر مستحکم کردن پایه های انقلاب اسلامی ایران، توطئه های دشمنان را خنثی کرده و بسیاری از معادلات را در منطقه و جهان بر هم می زند.