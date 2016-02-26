استاندار آذربایجان غربی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، قربانعلی سعادت دقایقی پیش با حضور در ستاد انتخابات استان در شعبه سیار ۲۲۷ ارومیه پس از به صندوق انداختن رای خود در گفت و گو با خبرنگاران با قدردانی از حضور پرشور مردم در این دوره از انتخابات گفت: پیام این حضور پرشور که از ساعت های اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد، عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص وحدت، همدلی و همزبانی است.

وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در مساله برجام وحدت، همدلی و همزبانی خود را به خوبی نشان دادند و در انتخابات امروز نیز این را بار دیگر به منصه ظهور رساندند.

سعادت ادامه داد: شهروندان در سراسر آذربایجان غربی از آغاز زمان اخذ رای با شور و شعور در پای صندوق های رای شرکت کرده اند و مطمئن هستیم این حضور تا پایان زمان رای گیری نیز ادامه دارد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تاکنون هیچ مشکل امنیتی، سیاسی و اجتماعی در انتخابات امروز نداشتیم و در همه صندوق ها فعالیت رای گیری بدون وقفه ادامه دارد.

سعادت با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام، پیروان ادیان و مذاهب است، گفت: تمامی اقوام در این استان به اتفاق در انتخابات شرکت و نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کرده اند.

از آذربایجان غربی ۱۲ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد که سهم ارومیه سه نماینده، میاندوآب ـ شاهین دژ ـ تکاب دو نماینده و سهم هر کدام از حوزه های انتخابیه هفت گانه ماکو ـ شوط ـ پلدشت ـ چالدران، خوی ـ چایپاره، سلماس، نقده ـ اشنویه، مهاباد، بوکان و پیرانشهر ـ سردشت یک نماینده است.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رای به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

جمعیت استان بر اساس آخرین آمار سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر و تعداد واجدان شرایط رای دادن در آذربایجان غربی نیز دو میلیون و ۲۹۹ هزار نفر اعلام شده است.