نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری که دقایقی قبل در شعبه مسجد انگجی حضور یافته بود، رای خود را به صندوق انداخت.

همزمان با آغاز زمان رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان، آیت الله شبستری نیز با حضور در این شعبه در میان استقبال مردم، رای خود را به صندوق انداخته و در حاشیه آن به گفتگو با خبرنگاران نشست.

شرکت در انتخابات اثبات وفاداری به نظام است

نماینده ولی فقیه در استان در این گفتگو گفت: حضور پرشور مردم که در این شعبه و دیگر شعبات مشاهده می شود نشان از وفاداری ویژه مردم به نظام و علاقه آن ها به کشورشان است.

وی ادامه داد: مردم با این شور حضور نشان می دهند که هم نسبت به ولایت فقیه و هم دولت و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی متعهد هستند.

آیت الله شبستری افزود: مردم آذربایجان در صحنه های مختلف نشان داده اند که پشتیبان نظام و جمهوری اسلامی هستند و در تمامی صحنه ها حضوی فعال دارند که امروز تا آخر وقت نیز شاهد این شور حضور خواهیم بود.

رای گیری در ساعات اولیه مورد تاکید است

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر شرکت اول وقت رای دهندگان در انتخابات گفت: شرکت در انتخابات، شرکت در مقدرات کشور است و نباید این کار خیر را به ساعات انتهایی انداخت بلکه از مردم می خواهیم به دلیل جلوگیری از هر گونه اختلالی در همین ساعات اولیه به پای صندوق بیایند.

وی افزود: مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و نمود عینی آن را می توان در همین انتخابات دید.

مردم با حضور خود به ندای رهبری لبیک بگویند

شبستری در خصوص پیش بینی خود از میزان شرکت مردم در این حماسه گفت: آن طوری که من در این شعبه رای گیری دیدم، مردم حضور پرشکوهی در جریان انتخابات داشتند و اخبار شنیده شده از دیگر حوزه ها نیز نشان دهنده این حقیقت است.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: مردم باید با انتخابی آگاهانه و حضور پرشور در این انتخابات به ندای رهبری لبیک بگویند.

وی افزود: به میزانی که حضور باشکوه باشد، به همان میزان نیز دشمنان اسلام و ایران را ناامید کرده ایم.