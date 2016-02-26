  1. سیاست
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

طلایی در مسجد لرزاده:

مردم یک بار دیگر وفاداری خود را به نظام ثابت کردند

مردم یک بار دیگر وفاداری خود را به نظام ثابت کردند

عضو شورای شهر تهران گفت: مهمترین پیام حضور مردم در انتخابات این است که آنها یک بار دیگر وفاداری و علاقه‌مندی خود را به نظام ثابت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران با حضور در مسجد لرزاده تهران در خصوص پیام حضور مردم در انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مهمترین پیام حضور مردم در انتخابات این است که مردم یک بار دیگر وفاداری و علاقه‌مندی خود را به نظام ثابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: نمایندگانی که رأی می‌آورند، باید ارادت خود را به مردم با کار و توجه به مشکلات معیشتی مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب و شهدا، توجه به امنیت و منافع ملی نشان دهند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمایندگان بعد از انتخاب شدن باید اعتماد مردم را به خودشان پاسخ دهند، خاطرنشان کرد: پیام این انتخابات به جهانیان این است که اگرچه دنیا به روی خود نمی‌آورد اما حضور مردم پیشاپیش برایش قابل پیش‌بینی بود.

کد مطلب 3566245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها