مردم یک بار دیگر وفاداری خود را به نظام ثابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران با حضور در مسجد لرزاده تهران در خصوص پیام حضور مردم در انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مهمترین پیام حضور مردم در انتخابات این است که مردم یک بار دیگر وفاداری و علاقه‌مندی خود را به نظام ثابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: نمایندگانی که رأی می‌آورند، باید ارادت خود را به مردم با کار و توجه به مشکلات معیشتی مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب و شهدا، توجه به امنیت و منافع ملی نشان دهند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمایندگان بعد از انتخاب شدن باید اعتماد مردم را به خودشان پاسخ دهند، خاطرنشان کرد: پیام این انتخابات به جهانیان این است که اگرچه دنیا به روی خود نمی‌آورد اما حضور مردم پیشاپیش برایش قابل پیش‌بینی بود.