روند برگزاری انتخابات در مازندران باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی پیش از ظهر جمعه با حضور در پای صندوق رأی در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی واقع در مسجد شکوهی ساری با بیان این که انتخابات ویترین دموکراسی، جمهوری خواهی و مردم سالاری دینی است گفت:۳۴ انتخابات را با سربلندی پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با بیان این که انتظار حضور حداکثری مردم را پای صندوق‌های رأی داریم افزود: ۱۶ هزار عوامل اجرایی در ۲۲ شهرستان، ۵۶ بخش، ۵۸ شهر و سه هزا و ۷۰۰ روستا و کل استان آمادگی جمع آوری آرا و برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات را دارا هستند.

ابراهیم تأکید کرد: تمامی عوامل امنیتی و انتظامی در سراسر استان از ساعات اولیه صبح مشغول انجام‌وظیفه هستند تا هفتم اسفند باشکوهی را در استان رقم زنند.

۱۴۳ داوطلب در دهمین دوره انتخابات مجلس و هفت داوطلب در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در مازندران شرکت دارند و ۱۲ منتخب با رای مردم راهی مجلس و چهار نفر راهی مجلس خبرگان می شوند.