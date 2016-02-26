مردم شمال فارس حماسه آفریدند/صفهای طولانی در شعب اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات و خرمبید از همان ساعات اولیه با حضور پرشور خود پای صندوقهای رای حماسه آفریدند.

فرماندار شهرستان بوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم این شهرستان پای صندوقهای رای گفت: در این شهرستان 49 شعبه اخذ رای وجود دارد که از همان ساعات اولیه تمامی این شعب مملو از جمعیت بوده است.

محمد اسداللهی ادامه داد: در شهرستان بوانات 35 هزار واجد شرایط رای دهی هستند که با توجه به ازدحام جمعیت می توان پیش بینی کرد که تعداد قابل توجهی از این افراد پای صندوقهای رای حاضر می شوندو

وی گفت: حوزه انتخابیه شامل سه شهرستان بوانات، خرمبید و آباده است که در این راستا 13 نفر در این سه حوزه به رقابت می پردازند.

بسیج دو هزار و 500 نفر در آباده

فرماندار شهرستان آباده نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از آمادگی کامال برای برگزاری انتخابات پرشور خبرداد و گفت: از ابتدای صبح تاکنون از شش شعبه اخذ رای در این شهرستان بازدید شده که حضور گسترده جمعیت در این شعب نشان دهنده استقبال بسیار خوب مردم است.

محمدرضا زارع افزود: در این شهرستان 149 شعبه اخذ رای وجود دارد که از این تعداد 92 شعبه ثابت و مابقی سیار است.

وی ادامه داد: دو هزار و 500 نفر در این شهرستان برای برگزاری انتخابات بسیج شده و با توجه به هماهنگی بسیار خوبی که بین این نیروهاست تاکنون هیچ گونه موردی گزارش نشده است.

فرماندار آباده با اشاره به اینکه 71 هزار نفر واجد شرایط رای دهی در این شهرستان هستند، بیان کرد: تمامی تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در این شهرستان اندیشیده شده است.

37 هزار نفر واجد شرایط رای دهی در خرمبید

فرماندار شهرستان خرمبید با اشاره به اینکه 37 هزار نفر در این شهرستان واجد شرایط رای دهی هستند به خبرنگار مهر گفت: تمامی تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات سالم در این شهرستان پیش بینی شده است.

سیدکمال علوی بیان کرد: در شهرستان خرمبید 35 شعبه اخذ رای پیش بینی شده که تاکنون حضور مردم در پای این صندوقهای رای چشمگیر بوده است.

صفهای طولانی شعبه های اخذ رای اقلید

فرماندار شهرستان اقلید نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از استقبال پرشور مردم در این شهرستان خبرداد و گفت: در این شهرستان مردم از ساعات اولیه پای صندوق های رای حاضر شده به گونه ای که در حال حاضر شاهد ایجاد صفهای طولانی هستیم.

صادق کریمی افزود: در این شهرستان 60 هزار نفر واجد شرایط رای دهی هستند که برای این آنها 79 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

به گفته وی در این شهرستان 10 نفر به رقابت با یکدیگر می پردازند.