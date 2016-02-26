فرماندار ربوده شده هرات افغانستان از چنگ آدم ربایان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «عبدالله وحیدی پویان» سرکنسول افغانستان در پیشاور پاکستان در این باره گفت: «فضل‌الله وحیدی» فرماندار سابق هرات که دو هفته پیش در شهر «اسلام‌آباد» ربوده شده بود، آزاد شد.

وی درادامه بیان کرد: با تلاش‌های مسئولان کنسولگری افغانستان در پاکستان و مقامات امنیتی این کشور شب گذشته وحیدی به کنسولگری تحویل داده شد.

لازم به ذکر است که وحیدی برای دریافت ویزای کشور انگلیس به اسلام‌آباد رفته بود که از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه افغانستان پس از ربوده شدن وحیدی اعلام کرد: «حکمت خلیل کرزی» سرپرست و معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان «سید ابرار حسین» سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد.

وی پس از حضور ابرار حسین مراتب نگرانی حکومت افغانستان را در مورد ربوده شدن فرماندار سابق ولایت هرات و «کنر» و یکی از بزرگان قومی این کشور در اسلام‌آباد پاکستان را ابراز داشت.

کرزی نیز ضمن محکومیت این واقعه اظهار داشت: وحیدی یکی از شخصیتهای مهم افغانستان است و این حادثه در پایتخت پاکستان و منطقه‌ای امن صورت گرفته است.

گفتنی است که وحیدی پیش از این سمت والی ولایتهای «کنر» و «هرات» را به عهده داشت و به عنوان یکی از منتقدان اصلی پاکستان، دولت اسلام‌آباد را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم می‌کرد.

همچنین پیش از این نیز «عبدالخالق فراهی» سرکنسول کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور پاکستان در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی ربوده شده بود.