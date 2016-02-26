وزارت اطلاعات با مطالعات راهبردی، منافذ نفوذ را شناسایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات همانطور که فکر می کردم، بود، اظهارکرد: ما باورمان این بود که مردم در انتخابات سنگ تمام خواهند گذاشت و حماسه پرشوری را رقم خواهند زد و همانطور که فکر می کردیم اتفاق افتاد. ‌

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش بینی شما از انتخابات فعلی چیست؟ تصریح کرد: پیش بینی ما این است که حضور مردم نسبت به سایر انتخابات ها بیشتر باشد. مردم همراه با امید در انتخابات حاضر شده اند که همین مسئله انگیزه ای ایجاد می کند تا درصد حضور را افزایش دهد.

وزیر اطلاعات با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ، گفت: رهبری بحث نفوذ را به صورت یک هشدار مطرح کرده اند، در واقع پیشگیری از نفوذ، راهبردی است که دستگاه های امنیتی و اطلاعات باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید با یک مطالعه راهبردی، عوامل نفوذ، منافذ نفوذ و مقاصد نفوذ را شناسایی کنیم، گفت: باید یک کار علمی درباره این قضیه صورت گیرد تا کشور را از خطر تهدید و نفوذ بیمه کند.

علوی تاکید کرد: در این رابطه وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان با همراهی و همدلی دیگر دستگاه های امنیتی در حال تحقق و توجه به این هشدار رهبری هستند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گروه های تروریستی خرابکار در امر انتخابات طی روزهای اخیر دستگیر شده اند یا خیر؟ گفت: فردا در مورد این موضوع سخنانی را مطرح می کنم.