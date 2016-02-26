به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، ناهید پرویز پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و شرعی است اظهار داشت: انتخابات مهم ترین مولفه مشارکت سیاسی ملت ایران محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در عرصه انتخابات مهر تاییدی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می زنند گفت: همچنین حضور در عرصه انتخابات تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و میثاق دوباره با رهبر معظم انقلاب است.

دبیر ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه انتخابات در ۳۱ حوزه انتخابیه لرستان برگزار می شود گفت: در مجموع هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در قالب دو هزار و ۸۵۰ صندوق اخذ رای در استان لرستان پیش بینی شده است.

پرویز پور با اشاره به اینکه ۱۳۹ کاندیدا در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کسب ۹ کرسی با یکدیگر رقابت خواهند کرد گفت: تعداد واجدین شرایط رای دادن لرستان یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۳۶ نفر است.

وی همچنین تعداد رای اولی های لرستان را ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر نفر عنوان کرد و گفت: همچنین هم اکنون رقابت بین سه کاندیدای مجلس خبرگان رهبری برای کسب دو کرسی این مجلس در استان در حال انجام است.

دبیر ستاد انتخابات لرستان بیان داشت: در حال حاضر ۴۲ کاندیدا در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی، ۲۵ نفر در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، ۲۳ نفر در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، شش نفر در حوزه انتخابیه پلدختر، ۱۰ نفر حوزه انتخابیه الیگودرز، ۱۶ نفر حوزه انتخابیه دلفان و سلسله و ۱۷ کاندیدا در حوزه انتخابیه دورود و ازنا با یکدیگر در حال رقابت هستند.