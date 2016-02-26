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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

وزیر ورزش و جوانان:

حضور مردم پای صندوق‌های رای بسیار خوب است

حضور مردم پای صندوق‌های رای بسیار خوب است

وزیر ورزش و جوانان بعد از حضور در صندوق رای گفت: حضور مردم پای صندوق های رای بسیار خوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان دکتر محمود گودرزی با حضور در مسجد الرضا واقع در بلوار آیت الله کاشانی رای خود را به صندوق انداخت. 

وزیر ورزش و جوانان که ازنخستین ساعات آغاز  انتخابات در محل رای گیری حضوریافته بود، به خبرنگاران گفت: مشارکت مردم خیلی خوب بوده، از ساعات اولیه رای گیری در صف هستم و مردم استقبال و حضور خوبی داشتند.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری از صبح امروز در سراسر کشور آغاز شده است.

پیش از این وزیر ورزش و جوانان در پیامی از مردم، جامعه ورزش و جوانان دعوت کرده بود همانند گذشته در انتخابات حضوری پر شور داشته باشند.

کد مطلب 3566257

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