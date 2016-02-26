به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه، به دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز دیگر رقابت تمام شد و باید تبدیل به رفاقت بشود.

وی اظهار کرد: اگر تاکنون به خاطر رقیب و طرفدارانش از کسی یا گروهی گله‌مند بودید امروز باید تمام شود و اگر کسی در این میدان به شما بدی کرده، شما باید به او نیکی کنید.

امام‌جمعه ابهر گفت: اگر کسی به تو ناسزا گفته، شما در مقابل آن سلام بدهید و اگر کسی بی‌انصافی کرده، شما در مقابل انصاف و نیکی احسان بکنید.

حجت‌الاسلام رحیمی به نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها توصیه کرد، اسم هرکسی از صندوق به‌عنوان منتخب اکثر مردم دربیاید نماینده همه مردم است و همه باید به او کمک کنند و او نیز خود را وکیل همه بداند و با مردم زندگی کند و به دردهای مردم گوش کند و در مجلس با تصویب و قوانین این دردها را درمان کنند.

وی تأکید کرد: همه وظیفه‌دارند تسلیم آرای مردم باشند و اگر کسی خلاف این جهت حرکت کند ازنظر مردم و قانون مردود است و اگر کسی اعتراضی هم داشته باشد قانون راه را باز گذاشته است.

امام‌جمعه ابهر به طرفداران نامزدهای کاندیداها توصیه کرد رقابت تمام شد رفاقت‌ها شروع شد و شما طرفداران موجب شور و شعور انتخاباتی شدید و انشا الله پیش خدا مأجور هستید.

حجت‌الاسلام رحیمی یاد آور شد: وظیفه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی چنین اقتضاء می‌کند که کاندیدای انتخاب‌شده با مردم و برای مردم باشد.

وی افزود: همه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و بارأی غیورانه و عالمانه خود ریل باعزت حرکت انقلاب را درست کنند و مطمئن باشند در مقابل هر رأی که نقش خود را در سازندگی اخلاقی و اقتصادی ایفا می‌کند باید پیش خدا جوابگو باشیم.

امام‌جمعه ابهر تصریح کرد: برای هر رأی باید حجت شرعی داشته باشیم و با حزب و حزب‌بازی و فامیل بازی نمی‌شود رأی داد.

حجت‌الاسلام رحیمی ابراز کرد: حتماً از بین کاندیداها کسی را انتخاب کنید که نسبت به دیگران نمره تدین و تخصصش بالاتر باشد و از همه مردمی‌تر و دردمندتر و کار بلد تر باشد.

وی به آغاز ثبت‌نام حوزه‌های علمیه اشاره‌کرده و از همه برادران و خواهران متدین و علاقه‌مند درخواست کرد برای ثبت‌نام اقدام کنند و مدال سربازی حضرت بقیه‌الله را کسب نمایند.