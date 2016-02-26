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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

امام جمعه ابهر:

همه وظیفه دارند تسلیم آرای مردم باشند

همه وظیفه دارند تسلیم آرای مردم باشند

زنجان- امام جمعه ابهر گفت: همه وظیفه دارند تسلیم آرای مردم باشند و اگر کسی خلاف این جهت حرکت کند از نظر مردم و قانون مردود است و اگر کسی اعتراضی هم داشته باشد باید از راه قانونی وارد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه، به دو انتخابات مهم  مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز دیگر رقابت تمام شد و باید تبدیل به رفاقت بشود.

وی اظهار کرد: اگر تاکنون به خاطر رقیب و طرفدارانش از کسی یا گروهی گله‌مند بودید امروز باید تمام شود و اگر کسی در این میدان به شما بدی کرده، شما باید به او نیکی کنید.

امام‌جمعه ابهر گفت: اگر کسی به تو ناسزا گفته، شما در مقابل آن سلام بدهید و اگر کسی بی‌انصافی کرده، شما در مقابل انصاف و نیکی احسان بکنید.

حجت‌الاسلام رحیمی به نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها توصیه کرد، اسم هرکسی از صندوق به‌عنوان منتخب اکثر مردم دربیاید نماینده همه مردم است و همه باید به او کمک کنند و او نیز خود را وکیل همه بداند و با مردم زندگی کند و به دردهای مردم گوش کند و در مجلس با تصویب و قوانین این دردها را درمان کنند.

وی تأکید کرد: همه وظیفه‌دارند تسلیم آرای مردم باشند و اگر کسی خلاف این جهت حرکت کند ازنظر مردم و قانون مردود است و اگر کسی اعتراضی هم داشته باشد قانون راه را باز گذاشته است.

امام‌جمعه ابهر به طرفداران نامزدهای کاندیداها توصیه کرد رقابت تمام شد رفاقت‌ها شروع شد و شما طرفداران موجب شور و شعور انتخاباتی شدید و انشا الله پیش خدا مأجور هستید.

حجت‌الاسلام رحیمی یاد آور شد: وظیفه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی چنین اقتضاء می‌کند که کاندیدای انتخاب‌شده با مردم و برای مردم باشد.

وی افزود: همه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و بارأی غیورانه و عالمانه خود ریل باعزت حرکت انقلاب را درست کنند و مطمئن باشند در مقابل هر رأی که نقش خود را در سازندگی اخلاقی و اقتصادی ایفا می‌کند باید پیش خدا جوابگو باشیم.

امام‌جمعه ابهر تصریح کرد: برای هر رأی باید حجت شرعی داشته باشیم و  با حزب و حزب‌بازی و فامیل بازی نمی‌شود رأی داد.

حجت‌الاسلام رحیمی ابراز کرد: حتماً از بین کاندیداها کسی را انتخاب کنید که نسبت به دیگران نمره تدین و تخصصش بالاتر باشد و از همه مردمی‌تر و دردمندتر و کار بلد تر باشد.

وی به آغاز ثبت‌نام حوزه‌های علمیه اشاره‌کرده و از همه برادران و خواهران متدین و علاقه‌مند درخواست کرد برای ثبت‌نام اقدام کنند و مدال سربازی حضرت بقیه‌الله را کسب نمایند.  

کد مطلب 3566259

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