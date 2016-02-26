انتخابات یکی از بسته های مهم نظام وانقلاب است

حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر با حضور در پایگاه انتخابیه شماره ۲۱ثابت شهری رای خود را در صندوق انداخت و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر انقلابی دارای یک بسته و پکیج نظیر جانبازی، ایثارگری، است که در این بین انتخابات از مهمترین این بسته ها است.

حجت الاسلام معتمدی فر گفت: مردم شریف میناب در پیامی به بدخواهان نظام در این برهه حساس همواره در همه عرصه ها حضوری فعال دارند وهمانند ۲۲بهمن خاری را به چشم دشمنان خواهند زد.

امام جمعه میناب گفت: مردم میناب از همان ساعات اولیه صبح در شعبات اخذ رای حضور و به نمایندگان خود رای خواهند داد.