ممانعت نظامیان آل خلیفه از برگزاری نماز جمعه در «الدراز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های خصمانه خود در قبال مردم بحرین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه در ادامه این سیاست ها، تمامی راه های منتهی به منطقه «الدراز» زادگاه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را مسدود کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که آل خلیفه به منظور ممانعت از اقامه نماز جمعه در منطقه «الدراز» اقدام به مسدود کردن راه های منتهی به آن کرده است.

این در حالی است که چندی پیش نیز علامه «محمد صنقور» امام جمعه منطقه «الدراز» توسط مقامات رژیم آل خلیفه احضار شده بود.

علت احضار امام جمعه الدراز انتقادات وی از رژیم آل خلیفه عنوان شده است.