مردم با آگاهی کامل بر سر صندوقهای رای حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی اله موسوی پیش از ظهر امروز جمعه پس از ریختن رای خود در صندوق در محل مسجد جامع در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه که از مدتها پیش فضای انتخاباتی را برای حضور آگاهانه مردم بر سر صندوقهای رای و انتخاب کاندیدای خود فراهم کردند، گفت: انتخابات امسال به دلیل اوضاع منطقه، فرا منطقه و بین الملل بسیار مهم، متفاوت و حائر اهمیت است.

وی افزود: دشمنان قسم خورده نظام در گذشته حضور مردم در انتخابات را تحریم می کردند اما امسال به شکلی دیگر عمل کردند. دشمنان متوجه شده اند که هرگاه از مردم بخواهند که به صحنه نیاید مردم بصیر ایران به عکس ورود پیدا می کنند و آن جایگاه حساس را اشغال می کنند به همین دلیل دشمنان امسال با ترفند و تاکتیک متفاوتی به عرصه انتخابات کشورمان ورود پیدا کرده اند.

موسوی با اشاره به فتنه سال ۸۸ که برخی ها با قشون کشی در کف خیابانها و به بهانه آنچه انجام تقلب در انتخابات نام نهادند اما در حقیقت به دنبال مصالح ومطامع خودشان بودند، اظهار کرد: فتنه گران به درستی می دانستند که امکان تقلب در سطح گسترده نیست و این ادعای واهی است که البته بعد هم خودشان ادعای تقلب را ناممکن خواندند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که امسال دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از بیرون مرزهای ایران، لیست کاندیداها برای ملت ما تعیین کرده اند اینکه به چه کسی رای بدهیم یا نه، مردم بایستی با آگاهی بیشتر بر سر صندوقهای رای حاضر شوند.

امام جمعه خرمشهر با تاکید بر اینکه ما مکلف به انجام وظیفه ایم، گفت: اگر مجلس خبرگان است بایستی با توجه به حساسیت وظایف این مجلس به افرادی رای بدهیم که بتوانند به نحو احسنت به وظیفه الهی خود عمل کنند.

حجت الاسلام موسوی افزود: با انتخاب افراد اصلح سعی کنیم تا مجلسی قدرتمند که بتواند درکنار خطوط قرمز نظام بایستد و از آن دفاع کند را شکل دهیم.

وی اظهار کرد: ملت ایران اسلامی از ابتدای تشکیل انقلاب اسلامی در کشورمان تاکنون آگاهانه سر صندوقهای رای آمده اند و انتخاب کرده اند. امروز نیز انتظار داریم مردم پرشور تر از سالهای گذشته در پای صندوقهای رای حضور یابند و رایشان را برای قربة الی الله به صندوق بیندازند.