۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

حضور حداکثری در انتخابات برای نمایش قدرت ملی اثرگذار است

ساری - معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، حضور حداکثری مردم را برای نمایش قدرت ملی اثرگذار برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر جمعه با حضور در پای صندوق رأی در مسجد شکوهی ساری بابیان اینکه امروز جشن باشکوه ملی است و روزی است که مردم ایران با رغبت و میل پای صندوق‌های رأی می‌آیند گفت: برای سازندگی کشور و افزایش امید بین آحاد جامعه، هرکسی به سهم خودش وظیفه خود را ایفا می‌کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، حضور حداکثری مردم را برای نشان دادن قدرت کشور و مردم بسیار مهم عنوان کرد و افزود: همه امکانات و مقدمات برای حضور حداکثری مردم فراهم است تا مردم رسالت تاریخی خود را به بهترین و شایسته‌ترین شکل انجام دهند.

یونسی تصریح کرد: مردم با حضور در انتخابات برای توسعه و عزت بین‌المللی کشورمان  نقش اثرگذاری را ایفا می‌کنند.

بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار واجد شرایط رای دادن در مازندران ۱۲ نماینده مجلس و چهار نماینده خبرگان رهبری را بر می گزییند و براساس گزارش های دریافتی حضور رای اولی ها و زوج های جوان در پای صندوق های رای چشمگیر است.

۵۰ هزار نفر از عوامل اجرایی و ۱۰ هزار نفر از عوامل انتظامی مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

