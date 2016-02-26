انتخابات سپردن سرنوشت ملت به خود ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در حاشیه حضور در شعبه اخذ رأی مسجد منصوریه در بیان اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انتخابات سپردن چهار سال سرنوشت کشور و دین به منتخبین بوده و این امری بسیار خطیر است.

وی انتخابات را وظیفه و مسئولیت بسیار مهم تک تک شهروندان دانست و تأکید کرد: انتخابات عبادت بزرگی است اما اگر در انتخابات قصور شود، گناه است.

امام‌جمعه اردبیل اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را حساس توصیف کرد و به‌ویژه مجلس خبرگان رهبری را به دلیل انتخاب رهبری اکرام به ملت عنوان کرد.

آیت‌الله عاملی تأکید دارد که مردم با حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بالاترین مقام عالی کشور را انتخاب می‌کنند و این بزرگترین تکریم برای یک ملت است.

وی حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را گسترده و مثال زدنی دانست و درعین‌حال از برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی در روزهای گذشته گلایه کرد.

امام‌جمعه اردبیل اظهارات دروغ، وعده‌های دروغ دادن، انجام کارهای خلاف تبلیغاتی و دور از شأن فرهنگ و مدنیت استان را از بداخلاقی‌های انتخاباتی توصیف کرد و بیان داشت: باید در مورد ارتقا فرهنگ انتخاباتی تلاش کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه باید فرهنگ ما در انتخابات بیشتر از این‌ها باشد، اضافه کرد: ممکن است اینگونه بداخلاقی‌ها به سایر حوزه‌ها تسری یابد که باید از آن جلوگیری کرد.