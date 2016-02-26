مسئولان شعب اخذ رای مجاز به نوشتن رای برای افراد بی سواد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور بیست و پنجمین اطلاعیه اش را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از هموطنان عزیزی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رای خود نیستند برای شرکت در انتخابات و دادن رای می توانند به همراه شخصی با سواد از افراد خانواده و یا فردی مورد اعتماد به شعب اخذ مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود، با کمک وی نام و نام خانوادگی و کد نامزد را در برگ رای بنویسند و سپس آن را به صندوق رای بیندازند.

ضمنا مسئولین شعب اعم از اعضای شعبه، نمایندگان، فرماندار، ناظرین، شورای نگهبان، عوامل انتظامی و نمایندگان نامزدها و بازرسین به هیچ وجه مجاز نیستند برای رای دهندگان اقدام به نوشتن رای نمایند.