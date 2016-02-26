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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

اطلاعیه شماره ۲۵ ستاد انتخابات کشور:

مسئولان شعب اخذ رای مجاز به نوشتن رای برای افراد بی سواد نیستند

مسئولان شعب اخذ رای مجاز به نوشتن رای برای افراد بی سواد نیستند

ستاد انتخابت کشور طی اطلاعیه تاکید کرد: مسئولان شعب اخذ رای به هیچ وجه مجاز نیستند برای رای دهندگان بی سواد اقدام به نوشتن رای نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور بیست و پنجمین اطلاعیه اش را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از هموطنان عزیزی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رای خود نیستند برای شرکت در انتخابات و دادن رای می توانند به همراه شخصی با سواد از افراد خانواده و یا فردی مورد اعتماد به شعب اخذ مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود، با کمک وی نام و نام خانوادگی و کد نامزد را در برگ رای بنویسند و سپس آن را به صندوق رای بیندازند.

ضمنا مسئولین شعب اعم از اعضای شعبه، نمایندگان، فرماندار، ناظرین، شورای نگهبان، عوامل انتظامی و نمایندگان نامزدها و بازرسین به هیچ وجه مجاز نیستند برای رای دهندگان اقدام به نوشتن رای نمایند.

 

 

 

کد مطلب 3566273

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