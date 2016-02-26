امنیت کامل انتخابات در استان قزوین برقرار است

حجت الاسلام اسماعیل صادقی پس از حضور در شعبه شماره ۵۸ قزوین و انداختن رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور مردم در شعب اخذ رای نشان می دهد این انتخابات هم با استقبال عمومی روبرو خواهد شد و امیدواریم این روز در تقویم انقلاب به عنوان روزی به یاد ماندنی ثبت شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مطمئن هستیم مردم از این آزمون بزرگ هم پیروز و سربلند بیرون خواهند آمد و با حضور حداکثری خود و انتخابی هوشمندانه مجلسی قوی را شکل خواهند داد.

وی اضافه کرد: حضور در انتخابات در واقع لبیک گفتن به آرمانهای امام راحل، مقام معظم رهبری و شاد کردن دل بزرگواران نظام است و خوشحالیم که می بینیم مردم با علاقه و انگیزه در این انتخابات حضور یافته اند و برای سرنوشت خود اهمیت قائلند.

انتخابات استان قزوین گرم و پرشور است

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: انتخابات استان قزوین گرم و پرشور است و هر ساعت که می گذرد این حضور پر رنگ تر و بهتر می شود و امیدواریم پس از شمارش آراء هم افراد منتخب مردم شناخته شده و با اقتدار برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.

امنیت انتخابات کاملا تامین است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: استان قزوین در امنیت و آرامش کامل است و هیچ مشکلی در استان نداریم و همه امکانات فراهم شده تا انتخابات با آرامش و امنیت کامل برگزار شود.

وی اضافه کرد: اگر فرد یا افرادی بخواهند در مراحل اخذ رای و شمارش آراء و اعلام نتایج اخلال ایجاد کرده و خلاف مقررات عمل کنند با برخورد قانونی و قاطع روبرو خواهند شد و تسامح و تساهل نخواهیم کرد.

صادقی اظهارداشت: اگر کسی بخواهد امنیت مردم را برهم بزند از هر گروه و دسته و حزبی که باشد برای ما فرقی نخواهد کرد و با قانون مواجه خواهد شد لذا به همه توصیه و تاکید داریم که امنیت انتخابات برای ما مهم است و با همه توان آن را تامین کرده و آرامش مردم را فراهم می کنیم.

دادستان قزوین بیان کرد: خوشبختانه ساز و کار انتخابات در کشور ما با حضور متعدد افراد ناظر، بازرس و مجری و نمایندگان داوطلبان به گونه ای است که امکان تقلب و خدشه وارد شدن به آراء مردم در آن وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که از ارآء آنها صیانت خواهد شد.

وی اضافه کرد: تا زمان پایان شمارش آراء نظارت جدی بر انتخابات خواهیم داشت و با حضور افرادی امین در سر صندوق ها به مردم اطمینان می دهیم نگران آراء خود نباشند زیرا امانتداری به طور کامل در استان رعایت می شود.

کمترین تخلف تبلیغاتی در استان

دادستان قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تخلف انتخاباتی اظهارداشت: خوشبختانه موارد بسیار محدود بود که زیاد مهم و تاثیرگذار تلقی نمی شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۰ پرونده تخلف تبلیغاتی در استان تشکیل شده که در حال رسیدگی است که بیشتر آنها مربوط به ابعاد پوستر، استفاده از القابی مانند دکتر و مهندس بوده که تاثیرگذار نیست.