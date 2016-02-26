به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، سید حمید طهایی دقایقی پیش در نشستی مشترک با اعضای هیئت بازرسی انتخابات استان و بازرسان ویژه وزارت کشور، آخرین وضعیت خطوط ارتباطی سامانه انتخابات در حوزه های انتخابیه استان را مورد بررسی قرار داد.

طهایی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه بازرسی انتخابات استان، گفت: یکهزار و ۵۰۰ نیروی آموزش دیده صبح امروز در پای صندوق های اخذ رای حاضر و آماده دریافت آرا مردمی هستند.

استاندار البرز اضافه کرد: کمیته فناوری و اطلاعات انتخابات همه تلاش خود را به کار گرفته است تا نسخه نرم افزار انتخابات به درستی عمل کند تا مردم بدون هیچ دغدغه ای آرا خود را به صندوق های رای بیندازند.

گفتنی است بازرسان ویژه انتخابات کشور فرایند صحت و سلامت انتخابات در استان البرز را از نزدیک رصد و مورد بازرسی قرار می دهند.

در پایان گفتنی است؛ در این نشست وضعیت نسخه نرم افزاری حوزه های انتخابیه استان مورد ارزیابی و میزان تعرفه مصرف شده تا اکنون مورد بررسی قرار گرفت.