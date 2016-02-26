به گزارش خبرنگار مهر، کاشان یکی از شهرستانهای استان اصفهان که به دارالمومنین مشهور است مردم انقلابی و همیشه در صحنه کاشان نیز در عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مشارکت آحاد مردم از همان ساعات ابتدایی امروز در شعبههای مختلف اخذ رای حاضر شدهاند و حضور رایاولیهایی که با شور و نشاط رای خود را به صندوق میاندازند در این میان بسیار چشمگیر است.
واجدین شرایط در حوزه کاشان و آران و بیدگل در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل حدود ۳۲۸ هزار نفر هستند و ۱۶ کاندیدا برای یک کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت میپردازند.
حمیدرضا مومنیان رئیس ستاد اجرایی حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل در جمع خبرنگاران در ارتباط با شعب اخذ رای در کاشان اظهار داشت: ۲۰۴ شعبه اخذ رأی در کاشان و بخش مرکزی این شهرستان آماده اخذ رأی مردم هستند و کمبودی در توزیع تعرفهها و صندوقها وجود ندارد.
وی افزود: مردم ولایی کاشان همواره نشان دادهاند که در تمام صحنههای دفاع از نظام در صف اول دفاع از انقلاب و ولایتفقیه حاضر بودهاند؛ از همشهریان تقاضا میکنم در ساعات اولیه رأیگیری در شعب اخذ رأی حاضر شده و رأی خود را به صندوقهای رأی بیندازند.
رئیس ستاد اجرایی حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل با بیان اینکه حضور مردم دارالمومنین کاشان در دورههای قبل انتخاباتی بالاتر از میانگین کشوری بوده است، از همشهریان خواست در ساعت اولیه رایگیری رای خود را به صندوق بریزند تا با با ازدحام ساعات پایانی روز مواجه نشوند.
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