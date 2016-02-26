پیروزی زودهنگام ملت ایران/ انگشت های رنگی که به چشم دشمن فرو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور گسترده همه طیف ها و گروه های اجتماعی و سیاسی ملت ایران پای صندوق های رای، آن هم در ساعات نخستین برگزاری انتخابات، کشور را در آستانه خلق حماسه ای بزرگ قرار داده است. حماسه ای که کلیت وقوع آن باطل السحر دشمنان نظام در مقابل اقتدار و عظمت این انقلاب مردمی و اسلامی می باشد.

حضور مسئولانه ملت ایران در ساعات نخستین رای گیری و استمرار این حضور پر معنا که گامی بلند در تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود، رسانه های بیگانه و جریان هایی که قصد دخالت در انتخابات اخیر را داشتند با سکوتی مرگبار مواجه ساخته است.

طی ساعات ابتدایی صبح امروز، رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای آمریکا که انگشت های رنگی آحاد ایرانیان را همچون خاری در چشم خود می بینند، تاکنون به ارسال کلیت اخبار مربوط به برگزاری انتخابات در ایران اکتفا کرده و سخنی از شکست سنگین دوباره خود از حماسه حضور مردم به میان نیاورده اند.

این انتخابات در حالی برگزاری می شود که حتی اندک مدعیان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و سران آنها نیز از چند روز پیش تصمیم خود به شرکت در آن را علنی کردند، اعلانی که نشان می دهد حتی مخالفین هم به این نتیجه رسیده اند که تنها راه رسیدن به قدرت در این کشور صندوق رأی و نظر مردم است و باید در زمین نظام بازی کنند.

بر این اساس؛ در این انتخابات هم، نظام و ملت ایران پیروزی زودهنگام، ارزشمند و حماسه آفرینی را در برابر دشمنان قسم خورده خود بدست آورده اند. پیروزی بزرگی که مسئولیت تک تک اعضای جامعه و کشور در ایجاد، حفظ و استمرار آن بسیار پررنگ خواهد بود.