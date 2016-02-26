۳بالگرد برای تامین ملزومات انتخابات خراسان رضوی به کار گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل ستاد انتخابات خراسان رضوی، سید محسن صادقی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا این لحظه گزارش صفوف طولانی در تمامی شعب اخذ رای در سطح استان گزارش شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی از آماده باش سه فروند بالگرد در انجام تامین انتقال صندوق ها و ملزومات انتخاباتی و یا بازدید بازرسان ویژه در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۹۳ نفر برای ۱۸ کرسی نمایندگی در استان تلاش می کنند، گفت: به طور میانگین برای هر کرسی ۲۱ نفر رقابت دارند.

وی تصریح کرد:‌ بالاترین میزان واجدین شرایط در حوزه انتخابیه مشهد و کلات را ۲میلین و ۳۱۷ هزار نفر و یک هزار و ۱۰۹ شعبه اخذ رای بزرگترین حوزه انتخابیه و کوچکترین حوزه انتخابیه مربوط به شهرستان درگز با ۵۱ شعبه اخذ رای و ۵۵ هزار و ۵۷۵ واجد شرایط رای است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد:‌در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۴۷ نفر ثبت نام کردند که ۲۹ نفر از آن ها رد صلاحیت شده و هشت نفر قبل از تایید شورای نگهبان انصراف دادند و یک نفر بعد از تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان انصراف داد و در حال حاضر نیز ۱۰ نفر برای شش کرسی نمایندگی در انتخابات خبرگان رهبری رقابت می کنند.

وی با اشاره به اینکه خبرگان رهبری دارای یک حوزه اصلی و ۷۰ حوزه فرعی است، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز دارای ۱۲ حوزه اصلی و ۶۱ حوزه فرعی در سطح استان است.

صادقی گفت: ۱۵ هزار نفر وظیفه تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند که از این تعداد۱۰ هزار و ۵۲۴ نفر محافظان شعب اخذ رای و صندوق ها هستند.

وی ادامه داد: بیش از سه هزار و ۵۰۸ بازرس در روند اجرای انتخابات وظیفه بازرسی را انجام می دهند و ۱۲ هزار و ۲۷۰ نفر به عنوان ناظران شورای نگهبان در شعب حضور دارند و در مجموع ۶۰ هزار و ۹۴ نفر مجموع عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات استان هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر داشتن شناسنامه و شماره ملی برای شرکت در انتخابات برای هر یک از واجدان شرایط رای گفت: داشتن کارت ملی الزامی نیست.

وی با اشاره به اینکه از ۲۴ فرآیند انتخابات تعداد ۲۲ فرایند به صورت الکترونیکی انجام می شود، خاطرنشان کرد: شمارش آرا و تجمیع آرا به صورت دستی انجام می پذیرد.