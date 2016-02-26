مشارکت بی نظیر ابرکوهی ها در انتخابات/تاکنون ۹ هزار نفر رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنبی رسولی، پیش از ظهر امروز در ارتباط ویدئویی با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات در استانداری یزد اظهار داشت: شهرستان ابرکوه ۳۰ هزار فرد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات دارد که تا این لحظه ۹ هزار نفر از این تعداد آرا خود را به صندوق انداخته اند.

وی با اشاره به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در پای صندوق های رای بیان کرد: هزار و ۶۵۰ نفر از افراد واجد شرایط استان یزد را رای اولی ها تشکیل می دهند که این افراد حضوری گسترده در پای صندوق های رای داشته و شور و نشاطی مثال زدنی به انتخابات بخشیده اند.

رسولی خاطرنشان کرد: ۴۶ شعبه اخذ رای نیز به صورت ثابت و سیار، آرا مردم ابرکوه در انتخابات امروز را جمع آوری می کنند.