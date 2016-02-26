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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

فرماندار ابرکوه خبر داد:

مشارکت بی نظیر ابرکوهی ها در انتخابات/تاکنون ۹ هزار نفر رای دادند

مشارکت بی نظیر ابرکوهی ها در انتخابات/تاکنون ۹ هزار نفر رای دادند

یزدـ فرماندار ابرکوه از مشارکت بی نظیر ابرکوهی ها در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنبی رسولی، پیش از ظهر امروز در ارتباط ویدئویی با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات در استانداری یزد اظهار داشت: شهرستان ابرکوه ۳۰ هزار فرد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات دارد که تا این لحظه ۹ هزار نفر از این تعداد آرا خود را به صندوق انداخته اند.

وی با اشاره به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در پای صندوق های رای بیان کرد: هزار و ۶۵۰ نفر از افراد واجد شرایط استان یزد را رای اولی ها تشکیل می دهند که این افراد حضوری گسترده در پای صندوق های رای داشته و شور و نشاطی مثال زدنی به انتخابات بخشیده اند.

رسولی خاطرنشان کرد: ۴۶ شعبه اخذ رای نیز به صورت ثابت و سیار، آرا مردم ابرکوه در انتخابات امروز را جمع آوری می کنند.

کد مطلب 3566288

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