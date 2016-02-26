انتخابات در ايران پيامهاى متعددى براى كشورهاى منطقه و جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح جمعه در حاشیه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در مورد برگزاری انتخابات و حضور مردم پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران بیان داشت: پيام ما به كشورهاى دوست؛ استقامت براى دستيابى به استقلال ملى و تقويت خوى استكبار ستيزى است.

وی خاطرنشان کرد: پيام تک تک آراى ملت در صندوقهاى رأى براى كشورهاى غير دوست اين است كه ملت مسنجم ايران با شركت در انتخابات به نداى مقام معظم رهبرى لبيک گفته اند.

رئيس كل دادگسترى استان گفت: كشورهاى غرض ورز بايد بدانند كه هرگز نمى توانند با اين ملت از باب مخاصمه و دشنمى وارد شوند.

وى با تأكيد بر اينكه مردم استان بايد در اجراى امر خير شتاب داشته باشند، اظهارداشت: در دروه هاى گذشته آرا ملت همانند پتك بر سر دشمن فروآمد اين دوره هم مي تواند مثل دوره هاى گذشته افتخار افرين باشد.

رئیس ستاد رسیدگی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هرمزگان بیان داشت: دادگستری بر حسب دستورالعمل ریاست قوه قضاییه از ۵ ماه گذشته با تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تمامی مراحل انتخابات از قبل ثبت نام تا پس از پایان رأی گیری را رصد می کند.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: شعب رسیدگی به جرایم انتخاباتی فعال است و تمام روند برگزاری انتخابات سالم بوده و شکایتی گزارش نشده است.

وی گفت: این شعب همچنان فعال بوده و هر گزارشی در این خصوص به صورت ویژه و سریع رسیدگی می شود.