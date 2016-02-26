لزوم اجرای طرح جامع توسعه دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه تهران گفت: هرچند بخشی از زمین ها و ساختمان های اطراف دانشگاه تهران خریداری شده اما متأسفانه به حال خود رها شده اند و بخشی از زمین ها و ساختمان ها كه در طرح توسعه قرار دارند، به دلیل نبود اعتبار امكان خریداری آنها فراهم نشده و این مسأله، مشكلاتی را به وجود آورده است.

وی افزود: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی محوری، نخستین و قدیمی ترین دانشگاه ایران به دلیل قدمت و پیشینه آن است و نه تنها با سایر دانشگاه های پایتخت، بلكه با همه دانشگاه های كشور فرق دارد و با توجه به اهمیت میراثی آن، چه از نظر تاریخی و فرهنگی و چه از نظر تخصصی و فنی، بازسازی و حفظ آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حقانی با اشاره به این كه برای ارتقای دانشگاه تهران در منطقه و در جهان، این قطب علمی باید توسعه پیدا کند، اظهار كرد: خرید زمین ها و ساختمان های اطراف دانشگاه، می تواند یكی از برنامه های توسعه باشد تا این امكان را به وجود آورد تا آن بخش از مراكز و واحدهای این دانشگاه كه خارج از محدوده كنونی واقع شده اند به پردیس اصلی منتقل شوند.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان این كه یكی از مشكلات دانشگاه تهران در حال حاضر، برخی ساخت و سازهایی است كه خارج از طرح جامع توسعه دانشگاه در داخل آن صورت گرفته، تصریح كرد: به همین دلیل، لزوم یك بازنگری جدید در فضای باز و ساختمان های دانشگاه كه به دلیل كمبود امكانات و فضا، مجبور به ساخت و سازهای جدیدی در آن شده اند، وجود دارد.

وی با اشاره به این كه بسیاری از دانشجویان شهرستانی دانشگاه تهران در خوابگاه های كارگر شمالی اقامت دارند، اظهار كرد: ایجاد خوابگاه در اطراف دانشگاه تهران و اساساً احداث خوابگاه در جوار همه دانشگاه های پایتخت با توجه به وسعت و شلوغی تهران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حقانی با بیان این كه ایجاد خوابگاه در مجاورت دانشگاه، علاوه بر كاهش مشكلاتی مانند اتلاف وقت و خستگی دانشجویان در مسیر خوابگاه تا دانشگاه و بر عكس و افزایش بازدهی آنها، در كاهش ترافیك در ساعات اوج تردد نیز مؤثر است، تصریح كرد: در صورتی كه خوابگاه در كنار دانشگاه نباشد، باید امكاناتی كه دانشجویان برای رفت و آمد به آنها نیاز دارند، برایشان پیش بینی شود.

وی با اشاره به این كه در اطراف دانشگاه ها، علاوه بر خوابگاه سایر امكانات و تسهیلات رفاهی كه دانشجویان به آنها نیاز دارند نیز باید ایجاد شود، اظهار كرد: دانشكده ها به عنوان اجزای جدایی ناپذیر دانشگاه، بخش هایی هستند كه در پیوند با سایر عناصر محیطی، معنا و مفهوم پیدا می كنند.

رییس كمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأكید بر این كه هر گونه انتقال دانشگاه ها یا دانشكده ها به خارج از شهر، باید به صورتی كه به تعریف جامع و كاركرد آن مركز آموزشی لطمه ای وارد نشود و تمام امكانات و خدمات رفاهی كه دانشجویان به آنها نیاز دارند، در اطراف آن به وجود آید، خاطرنشان كرد: در غیر این صورت، انتقال یك دانشكده یا دانشگاه به خارج از شهر، باعث دور شدن آن از كاركرد اصلی اش می شود.