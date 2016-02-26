۱۳۰ هزار نفر در خراسان رضوی رای دادند

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: تا پیش از ظهر امروز ۱۳۰ هزار نفر در استان رای دادند.

علی رضا رشیدیان بیان کرد: این انتخابات یک همایش بزرگ ملی است و عزت ملی ما را به جهانیان نشان خواهد داد.

وی افزود: مردم با مشارکت در انتخابات علاوه بر تقویت اقتدار و عزت خود و نظام سیاسی ایران در تعیین سرنوشت سیاسی کشور سهیم هستند.

استاندار خراسان رضوی با تقدیر از دستگاه های اجرایی در تامین امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و نظارت بر فرآیند آن، گفت: از تمام نامزدها و جناح های سیاسی اعم از تایید صلاحیت شده ها و افرادی که صلاحیت آنان احراز نشد برای اینکه خود را در انتخابات عرضه کردند تشکر می کنم.

وی از مردم خواست در ساعات اولیه نسبت به حضور در مکان های پیش بینی شده برای اخذ رای، اقدام کنند و رای دادن را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.



