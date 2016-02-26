  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

تا پیش از ظهر جمعه؛

۱۳۰ هزار نفر در خراسان رضوی رای دادند

۱۳۰ هزار نفر در خراسان رضوی رای دادند

مشهد- تعداد ۱۳۰ هزار نفر تا پیش از ظهر امروز در انتخابات دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره شورای نگهبان در خراسان رضوی پای صندوق های رای حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: تا پیش از ظهر امروز ۱۳۰ هزار نفر در استان رای دادند.

علی رضا رشیدیان بیان کرد: این انتخابات یک همایش بزرگ ملی است و عزت ملی ما را به جهانیان نشان خواهد داد.

وی افزود: مردم با مشارکت در انتخابات علاوه بر تقویت اقتدار و عزت خود و نظام سیاسی ایران در تعیین سرنوشت سیاسی کشور سهیم هستند.

استاندار خراسان رضوی با تقدیر از دستگاه های اجرایی در تامین امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و نظارت بر فرآیند آن، گفت: از تمام نامزدها و جناح های سیاسی اعم از تایید صلاحیت شده ها و افرادی که صلاحیت آنان احراز نشد برای اینکه خود را در انتخابات عرضه کردند تشکر می کنم.

وی از مردم خواست در ساعات اولیه نسبت به حضور در مکان های پیش بینی شده برای اخذ رای، اقدام کنند و رای دادن را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

 

کد مطلب 3566298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها