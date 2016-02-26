حضور در پای صندوق رای عمل به دستورات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله نظری پیش از ظهر جمعه پس از حضور در پای صندوق رأی در گفتگو با خبرنگاران در ساری با دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق رأی اظهار داشت: امروز کسی نباید در خانه بماند زیرا رأی دادن در واقع عمل به دستورات خداوند و دینی است.

وی با اشاره به اینکه نقص در جامعه بشریت نشان از عدم ایمان کامل انسان است گفت: خداوند می‌گوید دشمنی و بدی نکنید و توصیه به خیر و نیکی کرده است و دنیا برای اینکه به سمت صلاح و خیر برود چاره‌ای جز عمل به اسلام و دین اسلام ندارد گفت: اگر به دین عمل شود روزگار بشر روشن است.

خادم الشریعه بیان داشت: امروز نباید کسی در خانه بماند زیرا رأی دادن عمل به دستورات خداوند است و مردم باید همت و به دستور رهبری عمل کنند زیرا تمام همت مسئولان خدمت به مردم است.

وی تصریح کرد: مسئولان برای پیدایش یک ملت مستقل، آگاه بشری و امام زمانی تلاش می‌کنند.