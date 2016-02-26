افزایش تعداد شعبه های اخذ رأی در اسلامشهر/استقرار۲۹۲ شعبه

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملک شاهی صبح جمعه و در جریان بازدید از شعب اخذ رأی در شهرستان اسلامشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲۹۲ شعبه در شهرستان اسلامشهر کار اخذ آرا را از رأی دهندگان بر عهده دارد.

رییس ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر افزود: در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر، ۲۲۵ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که از این تعداد، پنج شعبه سیار است.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای حضور پرشور مردم شهرستان اسلامشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اندیشیده شده است.

ملک شاهی اضافه کرد: بر این اساس، تعداد شعبه های اخذ رأی در شهرستان اسلامشهر نسبت به دوره های گذشته افزایش پیدا کرده تا مردم با سهولت بیشتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

وی بیان داشت: بر اساس سرشماری سال۹۰، حدود ۳۵۰ هزار نفر واجد شرائط رأی دادن در انتخابات هستند و زمینه های لازم برای مشارکت حداکثری رأی دهندگان فراهم شده است.