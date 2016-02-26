شرکت در انتخابات نمونه ای از امربه معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظاهری، دقایقی پیش بعد از اینکه رای خود را به صندوق های انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انداخت، حضور مردم در انتخابات را مهم دانست و اظهار داشت: مردم کشورمان مردمی فهیم هستند با درک حساسیت هر دو انتخابات پرشورتر از همیشه در آنها حضور می یابند.

وی با بیان اینکه همه باید در انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: شرکت در انتخابات نمونه ای از امر به معروف و نهی از منکر است و تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

رئیس حوزه علمیه اصفهان افزود: حضور در انتخابات به همین دلیل امر و به سبب اینکه دشمن را نابود خواهد کرد نهی از منکر به شمار می رود.

وی دفع نقشه های دشمن را مهم ارزیابی کرد و گفت: کشورمان همواره به پشتیبانی مردم نیاز دارد که این حضور پرشور مردم در انتخابات جلوه ای از این پشتیبانی است.

آیت الله مظاهری تصریح کرد: مشارکت مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن نیز فعالانه بود اما انتظار ما این است شرکت ملت در انتخابات، حماسی تر باشد.

