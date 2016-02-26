مجلس ششم بهترین پارلمان ایران/باید دادگاه متهمان کرسنت برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خاتمی، پیش از ظهر امروز در حاشیه شرکت در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم در حسینیه جماران، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: مردم با تجربیاتی که دارند، قدر این لحظات را می‌دانند و می دانند که حضورشان اگر یک گام به جلو نیز باشد، می‌تواند نقش موثری در آینده کشور داشته باشد.

وی با بیان آنچه که عدم امکان حق انتخابات زیاد برای مردم در سطح کشور توصیف کرد، افزود: در چنین شرایطی شاید مردم بزرگواری هم می‌کنند که وقتی حق انتخاب زیادی در سطح کشور ندارند، می‌آیند تا نگذارند شرایط از این بدتر شود و بتوانند گام‌های خوبی به پیش بردارند.

این چهره اصلاح‌طلب در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی وی از ترکیب سیاسی مجلس آینده عنوان کرد: فعلا زود است که درباره ترکیب مجلس آینده جواب بدهیم، اما مطمئنا از مجلس آینده دیگر صدای مرگ، تحریم و جنگ بیرون نمی‌آید.

خاتمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود اصلاح‌طلبان به دنبال مجلسی دولت‌ساخته هستند، اظهار داشت: من فکر می‌کنم که اصلاح‌طلبان در تجربیات گذشته خود نشان داده‌اند که چگونه از حق مردم پاسداری می‌کنند؛ طبیعی است کسانی که در طول هشت سال گذشته در برابر تمام انحراف‌ها و فسادهایی که در دولت بوده، چشم بر روی هم گذاشته‌اند و آن را تایید هم کرده‌اند، برای اینکه بتوانند خودشان را توجیه کنند و پرده‌ای بر روی اعمال گذشته خود بگذارند، این شایعات را منتشر می‌کنند.

وی ادامه داد: مطمئنا اگر مجلس در دست اصلاح‌طلبان باشد، در عین حال که در برنامه‌های اساسی دولت مانند سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ همراهی خواهند کرد، اما از نقش نظارتی و کنترلی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.

عضو حزب منحله مشارکت تصریح کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که مجلس همراه دولت خواهد بود، اما این لزوما به آن معنا نیست ک هر چیزی را که دولت می‌خواهد، همان را دنبال کند؛ با همدلی و همفکری با قوای دیگر مشکلات را حل می‌کنند.

پیگیری پرونده کرسنت، سیاسی‌کاری است

در ادامه خبرنگار مهر از خاتمی پرسید: مجالس اصولگرا دو وزیر احمدی‌نژاد را استیضاح کردند و برای اولین بار طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زدند و پرونده محمدرضا رحیمی را نیز به جریان انداختند؛ آیا این به معنی سکوت در برابر دولت بوده است؟ خاتمی در پاسخ به این سوال گفت: سوال از رئیس جمهور برای آقای مطهری بود که بقیه مخالف بودند.

وی ادامه داد: امروز نتایج عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص است؛ زمانی که آقای احمدی‌نژاد خواست راه خود را از جهت سیاسی از بقیه جدا کند، آن وقت آقایان آمدند و یک کارهایی انجام دادند. تا زمانی که با هم بودند، چشمشان را بر روی همه فسادها و مشکلات بستند.

خاتمی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا در نقطه مقابل جریان اصلاحات در برابر پرونده‌هایی مانند کرسنت یا حوادث سال ۸۸ به وقت به وظیفه خودش عمل کرد یا خیر؟ اظهار داشت: ما معتقدیم کاری که در فرصت کوتاه یک مجلس اصلاحات می‌توانست انجام دهد، انجام شد و به وظیفه خودشان عمل کردند؛ ارتباط منتقدانه و خوبی با نهادهای مختلف داشتند، البته هیچ وقت سر این مسائل تسویه حساب سیاسی نکردند، اما همان زمان در مجلس ششم نمایندگانی از جریان اصلاحات بودند که در رأی اعتماد و قراردادهای نفتی مسائل مختلفی را مطرح می‌کردند.

این چهره اصلاح‌طلب مدعی شد، من معتقدم آنچه که الان درباره پرونده‌هایی مانند کرسنت مطرح می‌شود، سیاسی است و اگر غیر از این باشد، من انتظار دارم دادگاه های علنی تشکیل شود.

وی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که مدعی مجلس ششم هراسی و تخریب یاران امام(ره) شد، گفت: به نظر می‌رسد مجلسی که سخنگوی صدای ملت باشد، مجلس ششم بوده و هیچ مجلسی مانند مجلس ششم نبوده است؛ این به معنای چشم‌پوشی در کاستی‌ها و کمبودهای آن مجلس نیست، اما در مقایسه با مجالس دیگر تنها مجلسی بوده که سخنگوی راستین ملت بوده است.

خاتمی ادامه داد: کسانی که با این مجلس مخالفت می‌کنند، رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان هستند؛ طبیعی است که بخواهند الان با توجه به اینکه همه تریبون‌ها به روی اصلاح‌طلبان بسته شده است و امکان حضور در رسانه ملی را ندارند، احساس می‌کنند که میدان یک طرفه‌ای ایجاد شده و می‌توانند با هیاهو و تبلیغات در ایام انتخابات از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. باید منتظر باشیم تا نتیجه انتخابات امروز که در ادامه انتخابات ۹۲ است، به این بداخلاقی‌ها پایان دهد.

عضو حزب منحله مشارکت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نظر مشاور رئیس جمهور مبنی بر لزوم ریاست لاریجانی بر مجلس دهم و کناره‌گیری عارف به نفع وی، خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان بعد از حوادث سال ۸۸ که هزینه‌های زیادی دادند و صبورانه آن جفاها را تحمل کردند، آن چیزی که برایشان مهم بوده، نجات کشور است؛ در انتخابات سال ۹۲ اصلاح‌طلبان برای نجات کشور آن کار بزرگ را انجام دادند.

خاتمی افزود: هنوز هم کشور در معرض خطر است؛ هنوز هم عده‌ای هستند که در داخل و خارج از کشور هم‌نوایی و هم‌صدایی می‌کنند و می‌خواهند کشورمان را به سمت جنگ، بدبختی و سقوط ببرند، بنابراین هنوز برای کشور کارهای زیادی باید انجام دهیم.

وی گفت: آنچه برای اصلاح‌طلبان مهم است این است؛ اگر مصالح کشور ایجاب کند که اصلاح‌طلبان با تمام قوا بیایند و ریاست مجلس را هم بگیرند، این کار را خواهند کرد؛ اما اگر مصلحت بر این باشد ائتلافی انجام شود و گفتگویی صورت بگیرد و جریانی را به پیش ببرند که کشور سود کند، باز هم حاضرند از حق خودشان بگذرند؛ البته هنوز زود است که درباره ترکیب مجلس صحبت کنیم، اما همین جریان انتخابات یک نکته را به ما نشان داد و آن اینکه بخشی از اصولگرایان عاقل و متعدل راه خود را از تندروها جدا کردند و حداقل اصلاح طلبان را به عنوان نیروهای موثر به رسمیت می شناسند و حاضرند با آنها از در تعامل در بیایند؛ این یک قدم مبارک و خوبی برای آینده کشور است و می تواند در داخل مجلس و نهادهای دیگر نیز این همدلی تا حدی ادامه داشته باشد.

این چهره اصلاح‌طلب تاکید کرد: در این شرایط، اولویت برای اصلاح‌طلبان منافع شخصی و حزبی نیست، همانطور که در لیستی که از اصلاح‌طلبان در سراسر کشور منتشر شده، بسیاری از افرادی که در لیست قرار گرفته‌اند از احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب نیستند و حتی ممکن است چندان نزدیکی هم به اصلاح‌طلبان نداشته باشند، اما اصلاح‌طلبان آنها را همچون نیروهای اصلی خود مورد حمایت قرار داده‌اند.