شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی مؤسسات قرآنی در طرح «میزان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف اساسی جامعه قرآنی در همه ابعاد، عدم وجود یک بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و روایی، مبنی بر انعکاس ظرفیت‌های مختلف جامعه قرآنی در حوزه‌های مختلف است، گفت: قطعاً مؤسسات قرآنی مردمی نهاد نیز از این نقص مستثنی ی نیستند و متاسفانه هیچ برآورد دقیقی از ظرفیت‌های دقیق و کارشناسی شده مؤسسات قرآنی در حوزه‌های مختلف در دست نیست.

وی افزود: هیچ اطلاعاتی از اینکه به عنوان مثال، در حوزه حفظ قرآن کریم، چه تعداد حافظ قرآن در کشور توسط مؤسسات و یا ارگان‌های دیگر تربیت شده‌اند و یا چه تعداد قاری در کشور فعالیت می‌کنند و یا حتی چه میزان ظرفیت کلاسی و ظرفیت صندلی آموزشی در کشور داریم، هیچ اطلاعات خاصی در دسترس نیست.

مدیرعامل اتحادیه همچنین عنوان کرد: همین عدم دسترسی به اطلاعات مؤسسات، مشکلات عدیده ای را هم برای جامعه قرآنی ایجاد کرده است، از جمله اینکه ما در تخصیص اعتبارات و حمایت‌های مالی، اگر بخواهیم عادلانه عمل کنیم واقعاً، نیاز داریم که به یک آمار دقیقی دسترسی داشته باشیم. که ظرفیت‌ها را بسنجیم.

وی با بیان اینکه حمایت عادلانه به معنی حمایت مشابه و مساوی نیست، گفت: ما برای برنامه ریزی آتی کشور در راستای تحقق بخشیدن به مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، لزوم تدبر در آیات کلام الله و موارد مختلف دیگر، باید برای آینده هدف گذاری داشته باشیم.

محمدی خاطرنشان کرد: در واقع اولین گام هدف گذاری، ظرفیت سنجی فعلی است، به جهت اینکه بدانیم در چه جایگاهی هستیم، در واقع تا ندانیم که در کدام مرحله از این برنامه ریزی جامع قرار داریم، نمی‌توانیم گام‌های آتی را تعریف کنیم.

وی افزود: هم اکنون ما در همه حوزه‌ها با مشکل اطلاعات آماری و رصد دقیق مواجه هستیم، بنابراین طرحی که توسط یک از مؤسسات قرآنی پیشنهاد شده بود، با نظر به ضرورت این موضوع، از سوی هیئت مدیره اتحادیه مورد تأیید قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی مختلف، مقرر شد مقدمات اجرای طرحی با عنوان میزان، در دستور کار قرار بگیرد.

محمدی تصریح کرد: در نتیجه پس از گفت و گو با کارشناسان مختلف، معیارهایی در نظر گرفته شده و فرم‌های مفصل و دقیقی تدوین شد.

مدیرعامل اتحادیه همچنین گفت: میزان در واقع طرح ارزیابی، شناسایی و طبقه بندی مؤسسات قرآنی است که اجرای آن در استان تهران آغاز و به صورت دفترچه‌های احصای اطلاعات، بین مؤسسات قرآنی این استان، توزیع شده و به زودی هم نتایج آن اخذ خواهد شد و در صورتی که نتایج آن موفقیت آمیز باشد، پس از بررسی، ارتقای نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، در سال ۹۵، میزان را در سطح کشور اجرایی خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: بعد از اتمام این طرح در سال ۹۵، انتظار داریم که یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیقی از همه ظرفیت‌های جامعه قرآنی و مؤسسات قرآنی در اختیار خواهیم داشت، اطلاعاتی از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی، سخت افزاری و ... که در تدوین یک نقشه راه، برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و طرفیت سنجی دقیق، بسیار مؤثر خواهد بود.

محمدی در پایان گفت: فرم‌هایی شامل سؤالات دقیق و کارشناسی شده، به مؤسسات قرآنی ارائه خواهد شد، مدیران نیز بر اساس اطلاعاتی که در موسسه وجود دارد، فرم‌ها را تکمیل نموده وبه اتحادیه ارسال خواهند کرد، در نهایت این اطلاعات در یک ساختار ساختار نرم افزاری ثبت و ظبط و در گام‌های بعدی در اختیار مؤسسات قرار خواهد گرفت.