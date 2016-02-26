۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

علی مطهری در جمع خبرنگاران:

مجلس آینده قوی‌تر و معتدل‌تر خواهد بود

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس آینده قطعا معتدل‌تر خواهد بود، گفت: پیش‌بینی ترکیب آینده مجلس مبنی بر اصولگرا یا اصلاح‌طلب آسان نیست، اما مجلسی قوی و معتدل خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که ترکیب مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: مجلس آینده قطعا معتدل‌تر از مجلس فعلی خواهد بود و به سیاست خارجی دولت و توسعه کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: مجلس آینده قطعا به حقوق شهروندی مردم بیشتر خواهد پرداخت و در مجموع همکاری خوبی با دولت خواهد داشت.

مطهری تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بسیار زیاد است و من اصلا این سطح از استقبال را تصور نمی‌کردم. به نظر من مشارکت مردم بیش از حد انتظار است.

وی گفت: مردم احساس می‌کنند رأی‌شان برای آینده کشور تاثیرگذار است و تبلیغاتی که علیه گروه‌های اعتدالی انجام شد، تاثیر زیادی بر مشارکت مردم گذاشت.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: هر مقدار مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد، یک مجلس واقعی‌تر و قوی‌تر خواهیم داشت.

مطهری در پایان گفت: فکر می‌کنم در مجموع مجلس قوی و معتدل‌تری خواهیم داشت، اما پیش‌بینی ترکیب آینده مجلس که اصلاح‌طلب است یا اصولگرا خیلی آسان نیست و لازم است که بیشتر بررسی کنیم.

 

