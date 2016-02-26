به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که ترکیب مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: مجلس آینده قطعا معتدل‌تر از مجلس فعلی خواهد بود و به سیاست خارجی دولت و توسعه کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: مجلس آینده قطعا به حقوق شهروندی مردم بیشتر خواهد پرداخت و در مجموع همکاری خوبی با دولت خواهد داشت.

مطهری تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بسیار زیاد است و من اصلا این سطح از استقبال را تصور نمی‌کردم. به نظر من مشارکت مردم بیش از حد انتظار است.

وی گفت: مردم احساس می‌کنند رأی‌شان برای آینده کشور تاثیرگذار است و تبلیغاتی که علیه گروه‌های اعتدالی انجام شد، تاثیر زیادی بر مشارکت مردم گذاشت.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: هر مقدار مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد، یک مجلس واقعی‌تر و قوی‌تر خواهیم داشت.

مطهری در پایان گفت: فکر می‌کنم در مجموع مجلس قوی و معتدل‌تری خواهیم داشت، اما پیش‌بینی ترکیب آینده مجلس که اصلاح‌طلب است یا اصولگرا خیلی آسان نیست و لازم است که بیشتر بررسی کنیم.