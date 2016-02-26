سرهنگ سید حسین سید حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش ارزنده و تاثیر گذار مردم در انتخابات گفت: با حضور صد درصدی کارکنان انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان کرج در تامین نظم و امنیت صندوق ها و شعب اخذ رأی، به فضل الهی شاهد انتخاباتی سالم و در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

وی با بیان نكاتی در خصوص وظایف نیروی انتظامی در قبل، حین و پس از انتخابات افزود: تمام برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم تبیین و تشریح و به همه رده های شهرستان ابلاغ شده و امید است به فضل الهی شاهد یکی از باشکوه ترین انتخابات باشیم.

سرهنگ سید حقیقی ادامه داد: انتخابات یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی کشور محسوب شده و برگزاری انتخابات پرشور و نشاط با حضور حداکثری مردم، در امنیت کامل هدف اصلی فرماندهی انتظامی شهرستان كرج است.

وی با اعلام آمادگی كامل پلیس كرج برای برگزاری انتخاباتی ایمن گفت : دشمن از هر ابزاری برای کارشکنی در انتخابات استفاده كرده و در صدد سوء استفاده از این وضعیت و فرصت به دست آمده می باشد تا با دل سرد کردن و عدم حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در دنیا تضعیف کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در خاتمه سخنان خود، انتخابات را از بنیادی‌ترین مصادیق مشاركت اجتماعی مردم در اداره نظام سیاسی كشورها دانست و گفت: وظیفه همه آحاد جامعه است تا با حضور در شعب اخذ رای و انداختن برگه های رای خود در صندوق ها، بار دیگر به تمامیت جمهوری اسلامی آری گفته و مشت محكمی بر دهان دشمنان اسلام بكوبند.