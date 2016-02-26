رای به اصلح باعث پشرفت کشور می شود

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز برای مردم و کشور ما روز سرنوشت سازی است، افزود: هر یک از ما در زندگیمان انتخابهایی داریم که نفس این انتخاب شخصی و خانوادگی است اما بخشی از انتخابات ما نقشی فراتر از استانی و ملی دارد که انتخاب خانوادگی در آن هیچ نقشی ندارد.

وی اظهار کرد: تاثیر برخی از این انتخابها ملی و بین المللی است که نقش اساسی در سرنوشت همه ما دارد که از جمله آن می توان به انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شوراها و ریاست جمهوری اشاره کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: مردم ما با هر انگشت تاییدشان و با هر برگ رایی که به صندوق می اندازند در حقیقت ابراز عقیده و نظر خودشان را از برنامه های کاندیداهایی که خودشان را در معرض معرفی آنان نهاده اند، اعلام می کنند.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات تاثیر اولویت کشورشان رو در هر منطقه و هر شهری مشخص می کند، یادآور شد: هر چه دقت ما در برنامه های کاندیداها و انتخاب افراد اصلح بیشتر باشد، نتیجه حاصل از این انتخاب بهتر خواهد بود.

امام جمعه آبادان گفت: از آنجایی که این انتخاب چیزی نیست که فرد بخواهد پس از یک ماه یا یک سال چنانچه پشیمان شدیم رایمان را پس بگیریم به همین دلیل بایستی انتخابی کنیم که در طول این چهار سال واقعا ضرر نکنیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با تاکید بر انتخاب کاندیداهای دارای نظرات خوب افزود: گاهی کاندیدایی شایسته، مومن و دارای نظر خوب است اما توانایی اجرا آن نظر را ندارد و یا اصلا نظریه پرداز نیست و نمی تواند فکرهای راهبردی داشته باشد بنابراین مردم که امروز با رایشان برای چهار سال شهر، استان و کشورشان تصمیم سازی می کنند باید انتخابی هوشیارانه و آگاهانه داشته باشند.

وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی جایگاهی است که تمام نیازهای کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی، اجتماعی، ملی و بین المللی در آن احصا، اولویت بندی، ارزش گذاری و تائید و حتی نظارت می شود و تمام این امور در این روز انتخابات رقم می خورد، پس انتخاب افراد شایسته می تواند یک قدم کشورمان را از وضعیت فعلی خارج کند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: برای پیشبرد کشور در عرصه های مختلف نیاز به رای درست مردم است بنابراین مردم بایستی به طور قطع در پای صندوقهای رای حضور یابند.

امام جمعه آبادان با بیان مثالی از احساس ضرورت مردم در آستانه عید برای خرید لوازم مورد نیاز خود، فرزندان و منزلشان با انتخاب اقلام خوب و مناسب، گفت: احساس نیاز به حضور و انتخاب کاندیداهای اصلح سبب می شود تا ما با انگیزه بیشتر پای صندوقهای رای برویم و درست انتخاب کنیم چرا که سود و ضرر این انتخاب عاید خود ما می شود.

وی اظهار کرد: نماینده ای که با پشتوانه بالاتری از آرای مردمی راهی مجلس می شود به طور قطع از قدرت چانه زنی بالاتر و بیشتری برخوردار خواهد بود. هرچه حضور واجدان شرایط رای دادن در پای صندوقهای رای بیشتر و پرشور تر باشد موفقیت نمایندگان نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بیشتر خواهد شد ضمن آنکه دولت ما نیز به پشتوانه همین حضور عظیم و انتخاب مردمی می تواند حرفهایش را محکم تر، صریح تر،جدی تر و قاطع تر در سطح بین المللی مطرح کند.